Beware Of Fake Google Alerts: జీమెయిల్ ఉపయోగించే వారు జాగ్రత్తగా ఉండండి. సైబర్ మోసగాళ్లు కొత్త రకం మోసాలతో మీ అకౌంట్ ను హ్యాక్ చేసే ప్రమాదం ఉంది. ఈ రోజుల్లో ఆన్లైన్ మోసాలు చాలా పెరిగిపోతున్నాయి. హ్యాకర్లు గూగుల్ నుండి వచ్చినట్లుగా నకిలీ ఈమెయిల్స్ పంపుతున్నారు. ఈ ఈమెయిల్స్లో సెక్యూరిటీ హెచ్చరికలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి. వాటిలో ఉన్న లింక్ను క్లిక్ చేస్తే, మీ ఖాతా వివరాలు హ్యాకర్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతాయి. అందుకే ఇలాంటి ఈమెయిల్స్ను ఓపెన్ చేయకుండా, లింక్లను క్లిక్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి.
అలాంటి మెసేజెస్ కనిపిస్తే జాగ్రత్త..
మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ ను ఎవరో తెరవడానికి ప్రయత్నించారని.. ఇప్పుడే సెక్యూర్ చేసుకోండంటూ ఒక మెసేజ్ కనిపిస్తే జాగ్రత్త. ఆ మెసేజ్ లోని లింక్ను క్లిక్ చేస్తే.. మీరు ప్రమాదకరమైన మాలాసియస్ వెబ్ సైట్లకు వెళ్లిపోతారు. అక్కడ మీ అకౌంట్ వివరాలు, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ హ్యాకర్లు దొంగిలించే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2.5 బిలియన్ల జీమెయిల్ అకౌంట్ లకు ఈ ముప్పు ఉందని సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గూగుల్ గతంలో చేసిన ఒక నివేదిక ప్రకారం.. కేవలం 36 శాతం మంది మాత్రమే తమ పాస్వర్డ్ను తరచూ మారుస్తున్నారు. మిగతా వాళ్లు పాస్వర్డ్ అప్డేట్ చేయకపోవడం వల్ల హ్యాకర్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది.
మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ సురక్షితంగా ఉండాలంటే..
* మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ ను సేఫ్గా ఉంచుకోవాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
* మీకు వచ్చిన మెయిల్ నిజంగా గూగుల్ నుండి వచ్చిందా కాదా అని ముందు చెక్ చేయండి. అనుమానం వస్తే ఆ ఈమెయిల్లోని లింక్లను క్లిక్ చేయకండి.
* బదులుగా కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి.. గూగుల్ అకౌంట్ లో లాగిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీ అకౌంట్ సేఫ్గా ఉందో లేదో చూడండి.
* మీకు మెయిల్ పంపిన వ్యక్తి ఐడీని చెక్ చేయండి. నకిలీ మెయిల్స్ సాధారణంగా వింత ఐడీల నుండి వస్తాయి.. కానీ గూగుల్ నుండి వచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి.
* అనుమానాస్పద మెయిల్స్ గురించి గూగుల్ ఫిషింగ్ రిపోర్టింగ్ టూల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. మీ అకౌంట్ కు టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఆన్ చేస్తే.. హ్యాకర్లు మీ అకౌంట్ ను సులభంగా హ్యాక్ చేయలేరు.
ఇలా మాత్రం అసలు చేయకండి..
* జీమెయిల్లో వచ్చే అనుమానాస్పద లింక్లను ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ క్లిక్ చేయకూడదని సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
* ఆ లింక్లలో మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ లాంటి వివరాలను ఎప్పుడూ ఎంటర్ చేయకండి.
* అలా చేస్తే మీ అకౌంట్ వివరాలు, వ్యక్తిగత సమాచారం హ్యాకర్ల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
* ఎలాంటి పొరపాటు జరిగినా మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎవరితోనూ పంచుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి.
