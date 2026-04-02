Google Pixel 10 Pro: రౌండ్ డిజైన్.. అదిరిపోయే లుక్.. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో వెర్షన్ ఇదేనా?

Google Pixel 10 Pro Round Latest News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ గూగుల్ మరో సంచలనానికి తెరలైపోతోందా? అంటే అవును అనే సమాధానమే వినిపిస్తుంది. గూగుల్ కంపెనీ తమ సరికొత్త డిజైన్తో కూడిన మొబైల్ త్వరలో విడుదల చేయబోతుందా? అంటే కూడా అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. సాధారణంగా మనం ఎన్నో రకాల డిజైన్లతో కూడిన మొబైల్స్ చూస్తూ ఉంటాం. కానీ గూగుల్ కంపెనీ సరికొత్త డిజైన్తో మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల చేయబోతోంది. ఇది రౌండ్ షేప్లో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. గూగుల్ కంపెనీ ఈ మొబైల్ను గూగుల్ సర్కిల్ పిక్సెల్ లేదా రౌండ్ పిక్సెల్ టెన్ ప్రో అనే సరికొత్త క్యాప్షన్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద సంచలనం గానే మారింది..
సాధారణంగా మనం చూసే ఫోన్లన్నీ పొడవుగా ఉంటాయి.. కానీ ఈ గూగుల్ సర్కిల్ పిక్సెల్ పూర్తిగా సర్కిల్గా ఉండడం మీరు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చూడొచ్చు.. అరచేతిలో పట్టే విధంగా ఉన్న ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ డిజైన్ టెక్నీలకు ఎంతగానో నచ్చుతుంది. దీని బాడీ మెటల్ తో పాటు గ్లాస్ ఫినిషింగ్ తో ఉండబోతున్నట్లు ఈ వీడియోనే చెబుతోంది. అంతేకాకుండా ఇది చూడడానికి చాలా అద్భుతమైన క్లాసిక్ లో విడుదల కాబోతున్నట్లు కూడా కొంతమంది టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్లో కొన్ని రకాల కెమెరా ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెట్ అప్ కూడా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇది చాలా ప్రీమియం లుక్ లో హారిజంటల్ కెమెరా బార్ను ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇందులో మూడు శక్తివంతమైన కెమెరా లెన్స్ తో పాటు ఒక అద్భుతమైన ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ లైట్ ఉండడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. గూగుల్ ఆధ్యాధునిక ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీతో ఈ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫోటోలతో పాటు వీడియోలను తీయగలదని కొంతమంది టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
అలాగే వీడియోలు సూచించినట్లు.. ఈ సర్కిల్ ఫోన్ ప్యాకేజింగ్ కూడా చాలా విభిన్నంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫోన్ ఆకారానికి తగ్గట్టుగానే బాక్స్ కూడా వృత్తాకారంలోనే రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. బాక్స్ లో ఫోన్ తో పాటు టైప్స్సి చార్జింగ్ కేబుల్ కూడా అందుబాటులో ఉండబోతోంది. ఫోన్ ముందుభాగం అంత డిస్ప్లే తో నిండి ఉండి.. అంచులు లేని అనుభూతి కూడా మీరు చూడొచ్చు.. ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ వీడియో మాత్రమే.. గూగుల్ అధికారికంగా దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే భవిష్యత్తులో గూగుల్ నిజంగానే ఇలాంటి భిన్నమైన ఫోన్ మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తే.. అది స్మార్ట్ ఫోన్ రంగంలో ఒక పెద్ద మార్పుకు నాంది పలుకుతుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook