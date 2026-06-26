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Flipkart ధమాకా ఆఫర్.. రూ.29 వేలకే గూగుల్ పిక్సెల్ 10a.. మిస్ అవ్వకండి!

Google Pixel 10a Offer On Flipkart: ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా గూగుల్ పిక్సెల్ 10a స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రూ.29 వేలకే లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఇతర బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 26, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:45 PM IST
Flipkart ధమాకా ఆఫర్.. రూ.29 వేలకే గూగుల్ పిక్సెల్ 10a.. మిస్ అవ్వకండి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Flipkart ధమాకా ఆఫర్.. రూ.29 వేలకే గూగుల్ పిక్సెల్ 10a.. మిస్ అవ్వకండి!
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