/Flipkart ధమాకా ఆఫర్.. రూ.29 వేలకే గూగుల్ పిక్సెల్ 10a.. మిస్ అవ్వకండి!

Google Pixel 10a Offer On Flipkart: గూగుల్ పిక్సెల్ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లకు మార్కెట్లో ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా పెద్దగా చెప్పక్కర్లేదు.. ముఖ్యంగా అద్భుతమైన కెమెరా క్వాలిటీ, క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్గా భావించవచ్చు. అయితే, గూగుల్ నుంచి వచ్చిన మోస్ట్ అవేటెడ్ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ Google Pixel 10aపై ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) అద్భుతమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో లభించే ఈ ప్రీమియం ఫోన్ను ఇప్పుడు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకునే సువర్ణావకాశం లభిస్తోంది.
భారీగా తగ్గిన ధర.. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ వివరాలు..
గూగుల్ పిక్సెల్ 10a స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర (MRP) మార్కెట్లో రూ. 49,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే లోకేషన్ బట్టి ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో నడుస్తున్న స్పెషల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ ఫోన్పై రూ. 1,000 ఫ్లాట్ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ తర్వాత ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ. 48,999కే లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా భారీ బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభించడం విశేషం..
క్రెడిట్ కార్డ్లపై అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్స్..
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా.. కొనుగోలుదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తూ వస్తోంది.. మీరు ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) లేదా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను ఉపయోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. అదనంగా రూ.2,500 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఫోన్ ధర మరింత తగ్గి.. బడ్జెట్ లభించబోతోంది.
ఊహించని రేంజ్లో ఎక్చేంజ్ బోనస్..
ఈ డీల్లోనే అత్యంత ఆకర్షణీయమైన విషయం.. ఎక్చేంజ్ ఆఫర్. మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేస్తే.. గరిష్టంగా రూ. 21,550 వరకు భారీ బోనస్ పొందవచ్చు. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్, పూర్తి ఎక్చేంజ్ వాల్యూ వర్తిస్తే.. రూ.49,999 విలువైన గూగుల్ పిక్సెల్ 10a స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.28,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఎక్చేంజ్ బోనస్ అనేది మీరు ఎక్చేంజ్ చేసే పాత స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్తో పాటు బ్రాండ్, అది ఎంతవరకు వర్కింగ్ కండీషన్లో ఉందనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పాత ఫోన్ కండీషన్ ఎంత బాగుంటే, అంత ఎక్కువ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10a ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలి?
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం బ్రాండ్ వాల్యూ మాత్రమే కాదు.. ఎన్నో అద్భుతమైన ఏఐ (AI) ఫీచర్లు, అడ్వాన్స్డ్ కెమెరా సెటప్, పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో పాటు లాంగ్-లాస్టింగ్ బ్యాటరీ లైఫ్తో వస్తుంది. ప్రీమియం లుక్ అండ్ ఫీల్తో ఉండే ఈ ఫోన్ను రూ.30 వేల బడ్జెట్ రేంజ్లో దక్కించుకోవడం నిజంగా క్రేజీ డీల్ అనే చెప్పవచ్చు. స్టాక్ ముగిసేలోపే ఫ్లిప్కార్ట్ను సందర్శించి ఈ ఆఫర్ను ఉపయోగించుకోండి.
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