Google Pixel 11 Pro Latest News: ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ పిక్సెల్ 11 (Pixel 11 Series) ల్యాంచ్కు సిద్ధం చేసింది.. అధికారిక విడుదలకు ముందే కస్టమర్స్లో ఆసక్తిని పెంచేందుకు గూగుల్ పిక్సెల్ 11 ప్రొ (Google Pixel 11 Pro) కి సంబంధించిన టీజర్ వీడియోను కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఆగస్టు 12న అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో జరిగే Made by Google 2026 కార్యక్రమంలో భాగంగా కంపెనీ ఈ సిరీస్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది..
ప్రీమియం డిజైన్..
లాంచ్ అయిన టీజర్లో పిక్సెల్ 11 ప్రొ డిజైన్ స్పష్టంగా కనిసిస్తోంది.. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో క్లాసిక్ హారిజాంటల్ కెమెరా మైక్రో-మోడ్యూల్ సెటప్ను అందిస్తోంది.. అయితే, ఈసారి ఇందులో కంపెనీ పిక్సెల్ గ్లో (Pixel Glow) అనే కొత్త డిజైన్ ఎలిమెంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. కెమెరా చుట్టూ పిన్విల్ (Pinwheel) గుండ్రంగా తిరిగే అద్భుతమై లైటింగ్ యానిమేషన్ వినియోగదారులను విశేషంగా ఆకట్టుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఫోన్లో వివిధ నోటిఫికేషన్లతో పాటు కాల్స్ లేదా AI ఫీచర్స్ వినియోగించినప్పుడు ఇది విజువల్ ఇండకేటర్గా పనిచేస్తుందని సమాచారం..
గూగుల్ ఈకోసిస్టమ్..
గూగుల్ గతేడాది ప్రారంభించిన ఆస్క్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్ (Ask More Of Your Phone) క్యాంపెయిన్ ఆధారంగా ఈ టీజర్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. నాస్ (Nas) అద్భుతమైన పాట ఐ క్యాన్ (I Can) ఇన్స్ట్రుమెంటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో దీనిని రూపొందించిన్నట్లు సమాచారం.. ప్రతి రోజు ప్రపంచంలోని ప్రజలు గూగుల్ సేవలు ఎంత మొత్తంలో వినియోగిస్తున్నారని తెలుపుతూ.. Gemini AI, Gmail, Google Maps, Search, Photos, Calendar, Docs వంటి ప్రముఖ అప్లికేషన్లను పిక్సెల్ 11 ప్రొ ఎంత వేగంగా.. ఎలా పని చేస్తుందో చూపించే ప్రయత్నం చేశారు..
ఆగస్టు 12న విడుదల..
ఆగస్టు 12న జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో గూగుల్ కేవలం పిక్సెల్ 11 ప్రొ మాత్రమే కాకుండా.. పిక్సెల్ 11 (Pixel 11)తో పాటు పిక్సెల్ 11 ప్రొ ఎక్స్ఎల్ (Pixel 11 Pro XL) మోడళ్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది.. వీటితో పాటు అద్భుతమైన జెమిని AI ఫీచర్లు, గూగుల్ ఎకోసిస్టమ్కు సంబంధించిన మరిన్ని హార్డ్వేర్ పరికరాలను మార్కెట్లోకి తీసుకు వచ్చేందుకు కంపెనీ సిద్ధమవుతోంది.
ఈ టెక్ నిపుణులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. టెన్సర్ G6 ప్రాసెసర్, అద్భుతమైన కెమెరా సెన్సార్లు, అద్భుతమైన డిస్ప్లే క్వాలిటీతో రాబోతున్న ఈ పిక్సెల్ 11 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించడం ఖాయమని చెబుతున్నారు.
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