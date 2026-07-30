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Google Pixel 11 Pro డిజైన్ ఇదే.. కొత్త పిక్సెల్ గ్లో ఫీచర్‌తో అదిరిపోయే లుక్!

Google Pixel 11 Pro: భారత మార్కెట్‌లోకి గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా గూగుల్ పిక్సెల్ 11 ప్రోకు సంబంధించిన డిజైన్‌ కూడా రివీల్‌ కూడా అయ్యింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:13 PM IST
Google Pixel 11 Pro డిజైన్ ఇదే.. కొత్త పిక్సెల్ గ్లో ఫీచర్‌తో అదిరిపోయే లుక్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Google Pixel 11 Pro డిజైన్ ఇదే.. కొత్త పిక్సెల్ గ్లో ఫీచర్‌తో అదిరిపోయే లుక్!
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