Google Pixel 11 Series Launch: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు Google సంస్థ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది.. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్లో కొత్త ఫోన్లను పరిచయం చేస్తుంది. ఈసారి మరింత ముందుగానే అంటే ఆగస్టు 12న తమ కొత్త గూగుల్ పిక్సెల్ 11 (Google Pixel 11) సిరీస్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో లాంచ్ చేసేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. ఈ మేరకు కంపెనీ తన అఫీషియల్ స్టోర్ పేజీలో ఒక టీజర్ వీడియోను విడుదల చేస్తూ అధికారికంగా ప్రకటించింది..
కొత్తగా పిక్సెల్ గ్లో (Pixel Glow)..
గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న హైలైట్ పిక్సెల్ గ్లోగా భావించవచ్చు.. ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఉండే కెమెరా బార్లో ఒక అద్భుతమైన మల్టీ-కలర్ RGB ఎల్ఈడీ (LED) లైటింగ్ను గూగుల్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది కేవలం సాధారణ ప్లాష్లైట్ లాగా కాకుండా.. గూగుల్ సిగ్నేచర్ రంగులతో పాటు అద్భుతంగా వెలుగుతుందని సమాచారం..
స్మార్ట్ నోటిఫికేషన్లు..
ఫోన్కు వచ్చే కాల్స్.. వాట్సాప్ లేదా ఫేస్బుక్ మెసేజ్లకు వేర్వేరు రంగుల్లో ప్రత్యేకమైన లైట్ బ్లింక్ అవుతుందని సమాచారం. ఉదాహరణకు వాట్సాప్ మెసేజ్ వస్తే గ్రీన్ కలర్.. ఫేస్బుక్ నోటిఫికేషన్కు బ్లూ కలర్ లైట్ వెలిగేలా యూజర్లు సెట్ చేసుకోవచ్చని తెలుస్తోంది..
జెమిని AI ఇంటరాక్షన్..
గూగుల్ జెమిని AI వాయిస్ అసిస్టెంట్తో మనం మాట్లాడేటప్పుడు.. ఆ వాయిస్ రెస్పాన్స్కు అనుగుణంగా ఈ లైట్ రంగులు మారుస్తూ.. విజువల్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అందిస్తుంది.. ఇది నథింగ్ (Nothing) ఫోన్లలోని గ్లిఫ్ ఇంటర్ఫేస్ తరహాలో మరింత స్టైలిష్గా.. ప్రీమియమ్గా ఉండబోతోందని సమాచారం..
నాలుగు మోడల్స్..
ఆగస్టు 12న జరిగే మేడ్ బై గూగుల్ (Made by Google) ఈవెంట్లో కంపెనీ మొత్తం నాలుగు మోడళ్లను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని గూగుల్ పిక్సెల్ 11 స్మార్ట్ఫోన్ 6.3 ఇంచుల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పిక్సెల్ 11 ప్రో మొబైల్ 6.3 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని సమాచారం.. ఇక పిక్సెల్ 11 ప్రో XL స్మార్ట్ఫోన్ 6.8 అంగుళాల డిస్ప్లేతో లభించబోతోంది. ఇక పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్ స్మార్ట్ఫోన్ 6.4, 8.0 అంగుళాల డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లు స్టెర్లింగ్, డ్యూన్, లైట్ ఫాగ్, పైన్ వంటి అద్బుతమైన కలర్ ఆప్షన్లతో పాటు కొత్తగా గోల్డ్ ఫినిషింగ్ వేరియంట్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది..
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్..
ఈ పిక్సెల్ 11 సిరీస్ కేవలం లుక్స్ పరంగానే కాకుండా పర్ఫార్మెన్స్ పరంగానూ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ ఫోన్లలో అత్యంత శక్తివంతమైన గూగుల్ టెన్సర్ G6 (Tensor G6) చిప్సెట్ను వినియోగించిన్నట్లు సమాచారం. TSMCకి సంబంధించిన అడ్వాన్స్డ్ 2nm ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆధారంగా తయారైన ఈ ప్రాసెసర్ వల్ల ఫోన్ బ్యాటరీ లైఫ్ పెరగడమే.. కాకుండా అద్భుతమైన స్పీడ్ లభిస్తుందని సమాచారం. అంతేకాకుండా ఈ సిరీస్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 17 (Android 17) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 12న అధికారికంగా లాంచ్ అయిన రోజు నుంచే గూగుల్ స్టోర్లో ఈ ఫోన్ల ప్రీ-ఆర్డర్లు (Pre-orders) ప్రారంభం కాబోతున్నాయి.
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