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ఆగస్టు 12న Google Pixel 11 సిరీస్ గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌.. ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?

Google Pixel 11 Series Launch: ఆగస్టు 12వ తేదిన మార్కెట్‌లోకి గూగుల్ పిక్సెల్ 11 సిరీస్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇందులో భాగంగా వివిధ మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:20 PM IST
ఆగస్టు 12న Google Pixel 11 సిరీస్ గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌.. ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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