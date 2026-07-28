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Google Pixel ప్రియులకు షాక్.. భారీ ధరతో మార్కెట్‌లోకి Google Pixel 11 సిరీస్‌?

Google Pixel 11 Series Price Hike: ఆగస్టు నెలలో విడుదల కాబోయే పిక్సెల్ 11 (Pixel 11) సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ ధర కాస్త ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇలా ధర అధికంగా ఉండడానికి గల కారణాలు, పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:08 PM IST
Google Pixel ప్రియులకు షాక్.. భారీ ధరతో మార్కెట్‌లోకి Google Pixel 11 సిరీస్‌?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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