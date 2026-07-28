Google Pixel 11 Series Price Hike: ప్రముఖ అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ (Google) త్వరలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతున్న పిక్సెల్ 11 (Pixel 11) సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ల విషయంలో వినియోగదారులకు కొంత నిరాశ కలిగించే వార్తగా భావించవచ్చు. రాబోయే పిక్సెల్ 11 సిరీస్ ఫోన్ల ధరలు ఊహించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.. స్మార్ట్ఫోన్ తయారీలో అత్యంత కీలకమైన రామ్ (RAM), ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ పరికరాల ఉత్పత్తి వ్యయం భారీగా పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది..
గ్లోబల్ మార్కెట్లో మెమరీ కాంపొనెంట్స్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడంతో.. గూగుల్ హార్డ్వేర్ విభాగం తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోందని కంపెనీ ఉన్నతాధికారి ఇటీవలే ఒకరు స్పష్టం చేసిన్నట్లు సమాచారం.. కేవలం గూగుల్ మాత్రమే కాకుండా.. ప్రస్తుతం దాదాపు అన్ని ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థలు కూడా ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయట.. ఈ భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి నూతన మోడళ్ల ధరలను పెంచక తప్పడం లేదని కంపెనీ సూచించిన్నట్లు సమాచారం.. అంతేకాకుండా, ప్రస్తుతం ఉన్న పిక్సెల్ 10 (Pixel 10) సిరీస్ ఫోన్ల ధరలపై కూడా దీని ప్రభావం పడే ఛాన్స్ ఉందని సమాచారం.
పిక్సెల్ 11 సిరీస్ మోడళ్లు, ఎక్పెక్టెడ్ ధరలు..
ఆగస్టు 12న జరగబోతున్న Made by Google ఈవెంట్లో ఈ సిరీస్ను అధికారికంగా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ సిరీస్లో మొత్తం నాలుగు మోడళ్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇందులోని మొదటి మోడల్ Google Pixel 11 పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక మిగిత మోడల్స్ Google Pixel 11 Proతో పాటు Google Pixel 11 Pro XL, Google Pixel 11 Pro Foldతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
యూరోపియన్ మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం.. పిక్సెల్ 11 ప్రారంభ ధర 999 యూరోలు (భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు రూ.1,09,200) ఉండే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పిక్సెల్ 11 ప్రో ధర 1,199 యూరోలు (సుమారు రూ.1,31,000)తో పాటు పిక్సెల్ 11 ప్రో ఎక్స్ఎల్ ధర 1,399 యూరోలు (సుమారు రూ.1,53,000) వరకు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం..
పిక్సెల్ గ్లో (Pixel Glow)..
ధరలు పెరిగినప్పటికీ.. పిక్సెల్ 11 సిరీస్లో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను గూగుల్ పరిచయం చేయబోతున్నట్లు సమాచారం.. ఇందులో ప్రత్యేకంగా Pixel Glow అనే విజువల్ ఎలిమెంట్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించి వెనక భాగంలో లైట్ స్ట్రిప్కు బదులుగా.. కెమెరా బార్తో కూడిన గుండ్రటి భాగంలో ఫ్లాష్ స్థానంలో ఈ వినూత్న లైటింగ్ ఇంటిగ్రేట్ను అందుబాటులో ఉంచబోతోంది.. గూగుల్ స్టోర్ హోమ్పేజీలో విడుదల చేసిన ప్రోమో క్లిప్లో గోల్డెన్ కలర్ పిక్సెల్ ఫోన్ ఈ పిక్సెల్ గ్లో లైటింగ్తో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది.
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