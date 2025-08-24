Google Pixel 8a Price: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్ని రకాల మొబైల్స్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఫ్రీడమ్ సేల్ పూర్తయినా.. కొన్ని మోడల్స్ పై అదే ఆఫర్ కొనసాగుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల కంపెనీల స్మార్ట్ఫోన్స్ ఆఫర్స్ ఉండగా.. ఇప్పుడు వరల్డ్ బెస్ట్ బ్రాండ్ గూగుల్ పిక్సెల్ 8ఏ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు మరింత తగ్గింపు రానుంది.
ఈ క్రమంలో గూగుల్ పిక్సెల్ మోడల్ 128 జీబీ స్టోరేజ్ తో ఉన్న మొబైల్ ధర మార్కెట్లో రూ. 52,999 కు అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇదే ఫోన్ను డిస్కౌంట్ ధరకే ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకానికి ఉంచారు. 28 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 37,999 ధరకే విక్రయానికి ఉంది.
అయితే దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధరను మరికొంత తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. బ్యాంకు క్రెడిట్ తో సహా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా దీని ధర మరింత తగ్గిపోతుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిక్ బ్యాంకు క్రెడిట్ ద్వారా ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసినట్లయితే దీనిపై రూ.4,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
ఇదే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలుపై ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. రూ. 37,999 విలువైన ఈ ఫోన్ ను మీ పాత మొబైల్తో ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మీకు గరిష్టంగా రూ. 29,200 తగ్గింపు వస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ను రూ. 8,799 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే అంతమొత్తంలో డిస్కౌంట్ వస్తుందా రాదా అనేది మీ పాత మొబైల్ కండీషన్ ను బట్టి ఉంటుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 8ఏ ఫీచర్స్..
గూగుల్ పిక్సెల్ 8ఏ మొబైల్ ఫీచర్స్.. 8 జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉంది. 15.49 సెం.మీ. (6.1 అంగుళాల) ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే.. 64 MP బ్యాక్ కెమెరా, 13 MP ఫ్రంట్ కెమెరా.. 4404 mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యం.. టెన్సార్ జీ3 ప్రాసెసర్తో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.
