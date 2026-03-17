Carrier 2026 Model AC Price Cut: ఎప్పటినుంచో Carrier 2026 Model AC Price:మంచి ఏసీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఇది మీకోసమే.. ఎందుకంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో వేసవి సందర్భంగా కొన్ని ఏసీలు అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా భీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన ఏసీలు కూడా అతి తక్కువ ధరల్లో లభించడం విశేషం. ఎప్పటినుంచో చీప్ ధరలో ఏసీలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు.
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో క్యారియర్ (Carrier) 2026 మోడల్ 1 Ton 3 Star Split AI Inverter ఏసీ అత్యంత చవక ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 40 శాతం పైగా ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. అద్భుతమైన ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఇక ఈ ఏసీకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ప్రత్యేకమైన ఏఐ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీన్నిబట్టి గదిలో ఉష్ణోగ్రతకు అనుకూలంగా ఆటోమేటిక్గా కూలింగ్తో పాటు ఇతర అంశాలను అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల విద్యుత్ కూడా పూర్తిగా ఆదా అవుతుంది. అలాగే ఇది అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఆరు రకాలుగా ఏసీ కెపాసిటీని మార్చుకోవచ్చు.
ఈ ఏసీలో అద్భుతమైన స్మార్ట్ ఎనర్జీ డిస్ప్లే కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఏసి ఎంత విద్యుత్ వినియోగిస్తుందో.. ఈ డిస్ప్లే ను వినియోగించి రియల్ టైం తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా వేసవిలో గదిని వేగంగా చల్లపరిచేందుకు ఇన్స్టా కూలింగ్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల గదిలో ఎంత ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పటికీ.. గదిని చల్లగా చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో ఆటో డీ ఫారెస్ట్ క్లీనింగ్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఇండోర్ యూనిట్లోని దుమ్ముతో పాటు మంచును ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ చేసి.. స్వచ్ఛమైన గాలిన అందించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీంతోపాటు ఇందులో PM 2.5 ఫిల్టర్ అందుబాటులో ఉంది ఇది గాలిలోని సూక్ష్మ ధూళికణాలను తొలగించేందుకు సహాయపడుతుంది.
అంతేకాకుండా మెరుగైన కూలింగ్ కోసం.. 100 శాతం కాపర్ కండెన్సర్ కాయిల్తో లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ఏసీ ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని మార్కెట్లో కంపెనీ MRP ధర రూ.55,100తో అందుబాటులో ఉంచింది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేస్తే భారీ డిస్కౌంట్తో రూ.29,990 లోపే పొందవచ్చు..
అంతేకాకుండా ఈ ఏసీ పై ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, వీటిని వినియోగించు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తప్పకుండా.. యాక్సిస్ బ్యాంక్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.3000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగిస్తే రూ.6 వేల తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో వీటన్నింటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ. 20 వేళలోపే దీనిని పొందవచ్చు..
