Haier 6.5 kg Washing Machine Price Cut News: ఎప్పటి నుంచో మంచి వాషింగ్ మెషిన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే Haier 6.5 kg ఫుల్లీ ఆటోమిటిక్ టాప్లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ వాషింగ్ మెషిన్ ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇప్పడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేస్తే భారీ చీప్ ధరకే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ వాషింగ్ మెషిన్పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ Haier 6.5 kg ఫుల్లీ ఆటోమిటిక్ టాప్లోడ్ వాషింగ్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది Balance Clean Pulsator ఫీచర్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని వల్ల బట్టలను వాష్ చేస్తున్నప్పుడు డిటర్జెంట్ బట్టల లోపలి వరకు చేరుతుంది. అంతేకాకుండా ఫ్యాబ్రిక్ కూడా పాడవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇందులో కస్టమ్ వాష్ సైకిల్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. బట్టలతో పాటు అవసరానికి తగినట్లుగా వాష్ సైకిల్స్ను మీరే సెట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా బట్టల రకాన్ని బట్టి వాషింగ్ సమయంతో పాటు రైస్ మోడ్లను మార్చుకునే ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో ప్రత్యేకంగా 15 నిమిషాల క్విక్ వాష్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ 15 నిమిషాల క్విక్ వాష్ ఫీచర్ ద్వారా బట్టలను ఎంతో సులభంగా ఉతకొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో మ్యాజిక్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. దీని వల్ల బట్టల్లోని ప్రతి దారం క్లీన్ అవుతుంద. అలాగే ఇందులో లభించే Oceanus Wave Drum బట్టలపై ఒత్తిడిని తగ్గించి.. లోతుగా శుభ్రం చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.
ఇది 6.5 Kg కెపాసిటీతో లభిస్తోంది. అంతకాకుండా టాప్లోడ్ వర్షన్లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది 8 పైన ప్రోగ్రామ్స్ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు Stainless Steel Drumతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా LED డిజిటల్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా చాలా రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
మార్కెట్లో దీని అసలు ధర రూ.18,990 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో రూ.12,790కే పొందవచ్చు. అలాగే మరింత తగ్గింపు ధరకే పొందాలనుకునేవారు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.650 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిప కార్డులపై ఏకంగా రూ.1,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.. దీంతో పాటు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే ఏకంగా రూ.1300 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని వినియోగిస్తే ఏకంగా రూ.10,790కే పొందవచ్చు.
