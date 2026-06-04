/Refrigerator Deal: లక్ష రూపాయల Haier సైడ్-బై-సైడ్ ఫ్రిజ్ ఇప్పుడు సగం ధరకే.. డోంట్ మిస్!

Haier 602l Side-by-side Convertible Refrigerator Deal: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే సైడ్ బై సైడ్ కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జ్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా లక్ష రూపాయలు కలిగిన రిఫ్రిజిరేటర్ కేవలం సగం దరికి కొనుగోలు చేస్తారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీకోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ Haier బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ల పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తోంది.. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే చాలా తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
ముఖ్యంగా Haier 602 L సైడ్ బై సైడ్ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. HRS-682KS మోడల్ కలిగిన రిఫ్రిజిరేటర్ సగం ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్లో దీనిపై స్పెషల్గా ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో పాటు అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. Haier 602 L సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ భారత్ మార్కెట్లో MRP ధర రూ.1,08,800 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 43 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే కేవలం రూ.62,400 లోపే పొందవచ్చు.. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
ఈ Haier 602 L సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని ఎస్బిఐ బ్యాంకుతో పాటు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.6,000 వేల వరకు స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా యాక్సిస్ బ్యాంకుతో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులు, ఇతర బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగిస్తే రూ.5,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే దీనిపై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకుంటే మీ ఇంట్లో ఎప్పటినుంచో వాడుతున్న పాత రిఫ్రిజిరేటర్ ను తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా ఫ్లిప్కార్ట్ కు ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని బ్రాండ్ వ్యాల్యూతో పాటు దాని సామర్ధ్యాన్ని బట్టి గరిష్టంగా రూ.9,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.47,400 లోపే పొందవచ్చు..
Haier 602 L Side by Side Convertible (HRS-682KS) స్మార్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉన్నవారికి ఇది మంచి ఛాయిస్గా భావించవచ్చు. ఇది ప్రీమియం లుక్కుతో పాటు అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కూడిన అనేక రకాల ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది కన్వర్టిబుల్ స్పేస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఫ్రిజ్కి అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ కన్వర్టబుల్ స్పేస్.. అవసరాన్ని బట్టి ఫ్రీజర్ భాగాన్ని కూడా పూర్తిగా నార్మల్ ఫ్రిజ్గా మార్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎక్కువ కూరగాయలు, పండ్లు లేదా ఇతర వస్తువులను దాచుకోవడానికి వీలవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇన్బిల్ట్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ వల్ల కరెంటు చాలా ఆదా అవుతుంది. దీంతోపాటు శబ్దం తక్కువగా వస్తుంది..
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