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Refrigerator Deal: లక్ష రూపాయల Haier సైడ్-బై-సైడ్ ఫ్రిజ్ ఇప్పుడు సగం ధరకే.. డోంట్ మిస్!

Haier 602 L సైడ్ బై సైడ్ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్  డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.. వీటన్నిటిని వినియోగించి చాలా తక్కువ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 04, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:26 PM IST
Refrigerator Deal: లక్ష రూపాయల Haier సైడ్-బై-సైడ్ ఫ్రిజ్ ఇప్పుడు సగం ధరకే.. డోంట్ మిస్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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