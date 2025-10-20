Hero Hf Deluxe Price Cut: ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ హీరో విడుదల చేసిన హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులు ఈ మోటార్ సైకిల్ ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అందుకే ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఈ మోటార్ సైకిల్కి మంచి ప్రజాదరణ ఉంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని హీరో కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్ ఫీచర్స్తో.. దీనిని అప్డేట్ చేస్తూ వస్తోంది. అయితే, ఇటీవల మార్కెట్ లోకి విడుదలైన Hero HF Deluxe Non i3S-Kick బైక్కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా ఈ మోటార్ సైకిల్ని అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ దీపావళి ఆఫర్స్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయి.
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో Hero HF Deluxe Non i3S-Kick మోటార్ సైకిల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ బైక్ కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 97.2 cc ఇంజన్తో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు దీని ఇంజన్ 8.02 PS@8000 rpm గరిష్ట శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే ఇది ఎయిర్ కూల్డ్, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్, OHC ఇంజన్ రకమని హీరో కంపెనీ తెలిపింది. ఇది ఎయిర్ కూల్డ్, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్ టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అంతేకాకుండా ఈ మోటార్ సైకిల్ ఫోర్ స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. అంతేకాకుండా ఇది కేవలం కిక్ స్టార్ట్తో మాత్రమే లభిస్తోంది. ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో రూ.57 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కానీ ఈ కిక్ స్టార్ట్ వేరియంట్ ధర రూ.62,688కి అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
Also Read: Diwali Refrigerator Offer: ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.15, 680కే సాంసంగ్ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్.. దీపావళి ఆఫర్.. రేపటికే లాస్ట్!
ఈ మోటార్ సైకిల్ పై ఉన్న డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీపావళి వీక్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి.. ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సెస్తో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.3 వేల వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.. దీంతో ఈ మోటార్ సైకిల్ కేవలం రూ.58, 850కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై తక్కువ వడ్డీతో ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి నో కాస్ట్ ఇఎంఐ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది.
Also Read: Diwali Refrigerator Offer: ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.15, 680కే సాంసంగ్ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్.. దీపావళి ఆఫర్.. రేపటికే లాస్ట్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook