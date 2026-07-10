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రూ.6,500 లకే 5000mAh బ్యాటరీ ఫోన్.. దుమ్మురేపుతున్న HMD ఆర్క్ 2 ఫీచర్స్!

Hmd Arc 2 Features: చీప్‌ బడ్జెట్‌లోనే  HMD Arc 2 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రీమియం లుక్‌లో విడుదలైంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:17 PM IST
రూ.6,500 లకే 5000mAh బ్యాటరీ ఫోన్.. దుమ్మురేపుతున్న HMD ఆర్క్ 2 ఫీచర్స్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రూ.6,500 లకే 5000mAh బ్యాటరీ ఫోన్.. దుమ్మురేపుతున్న HMD ఆర్క్ 2 ఫీచర్స్!
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