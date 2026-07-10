/రూ.6,500 లకే 5000mAh బ్యాటరీ ఫోన్.. దుమ్మురేపుతున్న HMD ఆర్క్ 2 ఫీచర్స్!

Hmd Arc 2 Latest News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ HMD మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. గత సంవత్సరం విడుదలైన HMD ఆర్క్ మోడల్కు అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్గా HMD ఆర్క్ 2 (HMD Arc 2)ను కంపెనీ అధికారికంగా థాయిలాండ్లో విడుదల చేసింది..అద్భుతమైన డిజైన్, శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో సరికొత్త ప్రాసెసర్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
బడ్జెట్ ధరలోనే అదిరిపోయే వేరియంట్లు..
ఈ సరికొత్త HMD ఆర్క్ 2 స్మార్ట్ఫోన్ డార్క్ బ్లూ (Dark Blue)తో పాటు గోల్డెన్ బేజ్ (Golden Beige) అనే రెండు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్లలో విడుదలైంది.. థాయిలాండ్ మార్కెట్లో దీని విక్రయాలు జూలై 20 నుంచి మొదలు కాబోతోంది. వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా దీనిని రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 4GB ర్యామ్తో పాటు 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో భారత కరెన్సీలో ధరతో రూ.6,500గా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక రెండవది 4GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్తో ధర దాదాపు రూ. 8,500తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇక స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే.. ఇందులో 6.52 అంగుళాల HD+ IPS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 60Hz రీఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ అయినప్పటికీ.. డిస్ప్లే ప్రీమియంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా.. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 గో ఎడిషన్ (Android 14 Go Edition) పై రన్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఎంట్రీ-లెవల్ ఫోన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ ఓఎస్ ద్వారా వినియోగదారులకు ఎలాంటి బగ్స్ లేకుండా.. అత్యంత వేగవంతమైన, క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్ అనుభూతి లభిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ!
పాత మోడల్తో పోలిస్తే.. ఈ కొత్త వేరియంట్లో కంపెనీ ప్రాసెసర్ను అప్గ్రేడ్ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో పవర్ఫుల్ Unisoc T603 ప్రాసెసర్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది మల్టీటాస్కింగ్తో పాటు రోజువారీ అవసరాలకు అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఒకవేళ స్టోరేజ్ సరిపోకపోతే.. మైక్రో ఎస్డీ (microSD) కార్డ్ ద్వారా దీనిని మరింత పెంచుకునే సదుపాయం కూడా అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 5,000mAh బ్యాటరీ మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. రోజంతా నిరంతరాయంగా పని చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. దీనితో పాటు 10W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్.. టైప్-సి (USB Type-C) పోర్ట్, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఆకట్టుకునే కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికొస్తే.. ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో 13MP సింగిల్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది బడ్జెట్ విభాగంలో స్పష్టమైన ఫోటోలను క్లిక్ చేయడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే సెల్ఫీలతో పాటు వీడియో కాలింగ్ కోసం స్క్రీన్ పైభాగంలో వాటర్డ్రాప్ నాచ్ స్టైల్లో 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ప్రస్తుతానికి HMD ఆర్క్ 2 స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం థాయిలాండ్లోనే మాత్రమే లాంచ్ చేసింది. అయితే, త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి కూడా విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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