HMD XploraOne Price: ఈ డిజిటల్ యుగంలో మార్కెట్లోకి కొత్త కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్ లాంచ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ మొబైల్స్తో చిన్నవారితో పాటు పెద్దవారికి కూడా ఎంతో అవసరమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చదువుకునే యువకు స్మార్ట్ఫోన్స్కు ఇప్పుడు అత్యవసర వస్తువుగా మారింది. చాలా మంది వీటి ద్వారానే పరీక్షలకు ప్రిపేర్ కూడా అవుతున్నారు. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రముఖ టెక్ కంపెనీ HMD మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని ప్రత్యేకమైన చిన్న పిల్లల కోసం లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
HMD కంపెనీ Xploraతో కంపెనీ భాగస్వామ్యంతో పిల్లల కోసం అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో కూడిన మంచి స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది HMD XploraOne పేరుతో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ కేవలం పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా కాలింగ్ ఫీచర్స్తో పాటు అద్భుతమైన టెక్స్టింగ్ ఫీచర్ను కూడా అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ దృష్టి మరల్చే యాప్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇందులో ఇంటర్నెట్ లేదా సోషల్ మీడియా యాక్సెస్ కూడా ఉండే అవకాశాలు లేవని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ తల్లిదండ్రులకు పూర్తి యాక్సిస్ కూడా లభిస్తుంది. దీని వల్ల ఫోన్ మొత్తాన్ని నియంత్రించే ఫీచర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇందులో లొకేషన్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ను టిప్స్టర్ @smashx_60 అనే సోషల్ మీడియా అకౌంట్ నుంచి విడుదలకు ముందే లీక్ చేశారు.
HMD XploraOne స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే, ఇది 3.2-అంగుళాల QVGA IPS డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో స్పెషల్గా 2-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన Unisoc T127 చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ 64MB ర్యామ్తో పాటు 128MB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 2000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఇందులో కంపెనీ ఛార్జింగ్ కోసం టైప్-C పోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, స్పెషిఫికేషన్స్ కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించబోతోంది.
