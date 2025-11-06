English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Honda Wn7: హోండా నుంచి మొట్టమొదటి EV బైక్‌ వచ్చేసింది.. 153 కిమీ మైలేజీతో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Honda Wn7: హోండా నుంచి మొట్టమొదటి EV బైక్‌ వచ్చేసింది.. 153 కిమీ మైలేజీతో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Honda Electric Motorcycle Wn7 Price: హోండా నుంచి మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మోటార్ సైకిల్ విడుదలైంది. ఇది హోండా WN7 పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మోటార్ సైకిల్ కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 6, 2025, 12:08 PM IST

Trending Photos

Cibil Score: మీ సిబిల్ స్కోర్ పెంచాలా? ఈ 6 ట్రిక్స్ పాటిస్తే చాలు.. 100 పాయింట్ల పరుగు ఖాయం..!!
8
Benefits of having high credit score
Cibil Score: మీ సిబిల్ స్కోర్ పెంచాలా? ఈ 6 ట్రిక్స్ పాటిస్తే చాలు.. 100 పాయింట్ల పరుగు ఖాయం..!!
Indian Railway: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్‌న్యూస్.. మీ ట్రైన్ ఆలస్యమైందా..? మీ డబ్బులు 100 శాతం రిఫండ్‌తో ఇలా పొందండి..!
6
Indian Railway Refund
Indian Railway: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్‌న్యూస్.. మీ ట్రైన్ ఆలస్యమైందా..? మీ డబ్బులు 100 శాతం రిఫండ్‌తో ఇలా పొందండి..!
Real Estate: మాజీ సీఎం ఫాంహౌజ్ పక్కన ఒకప్పుడు ఎకరం భూమి రూ. 50వేలు.. ఇప్పుడు ఎంతో తెలిస్తే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుంది..!!
9
Telangana real estate
Real Estate: మాజీ సీఎం ఫాంహౌజ్ పక్కన ఒకప్పుడు ఎకరం భూమి రూ. 50వేలు.. ఇప్పుడు ఎంతో తెలిస్తే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుంది..!!
CMF by Nothing Phone 2 Pro ఫోన్‌పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్‌.. రూ.3 వేలకే పొందండి!
6
Cmf
CMF by Nothing Phone 2 Pro ఫోన్‌పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్‌.. రూ.3 వేలకే పొందండి!
Honda Wn7: హోండా నుంచి మొట్టమొదటి EV బైక్‌ వచ్చేసింది.. 153 కిమీ మైలేజీతో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Honda Electric Motorcycle Wn7 Launch: ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ హోండా నుంచి అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ బైక్ యూరప్ లో విడుదలైంది. మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఉన్న డిమాండ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని హోండా కంపెనీ ఈ ముందడుగు వేసింది. హోండా కంపెనీ తమ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ ను హోండా WN7 (honda wn7 motorcycle) పేరుతో విడుదల చేసింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 9.3kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే వివిధ రకాల కలర్ ఆప్షన్స్‌తో పాటు ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లు ఈ మోటార్ సైకిల్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ బైకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

హోండా WN7 మోటార్ సైకిల్ (honda wn7 motorcycle) మొట్టమొదటి హోండా పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌తో విడుదలైంది. ఇది ఆకట్టుకునే డిజైన్తో పాటు అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ మోటార్ సైకిల్ ను honda కంపెనీ CB1000GT, V3R బైకులతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే యూరప్ దేశాల్లో ప్రత్యేకంగా పరీక్షించారు. ఈ పరీక్షల్లో భాగంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగా.. మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఇందులో కంపెనీ E-క్లచ్ టెక్నాలజీని కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అంతేకాకుండా V3R ప్రోటోటైప్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ హోండా WN7 మోటార్ సైకిల్ రెండు ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది రెండు (11kW, 18kW) బ్యాటరీ ఆప్షన్స్ని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 9.3kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ సైజుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 153 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది మోడల్స్‌ను బట్టి కిలోమీటర్ల రేంజ్ను కలిగి ఉంది. ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి కంపెనీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా ఎంతో సులభంగా బ్యాటరీ చార్జ్ చేసుకోవచ్చు. 

Also Read: OPPO Reno 15 Mini: 200MP కెమెరాతో OPPO నుంచి అదిరిపోయే మొబైల్.. ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్!

హోండా WN7 మోటార్ సైకిల్ (honda wn7 motorcycle) టైప్ 2 ఛార్జర్‌తో పాటు CCS2 ఛార్జర్  చార్జింగ్ సపోర్ట్ అందిస్తోంది. వీటిని వినియోగించి మోటార్ సైకిల్ ను ఎంతో స్పీడ్ గా చార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో నాలుగు రకాల రైడింగ్ మోడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది స్టాండర్డ్, స్పోర్ట్, రెయిన్, ఎకాన్ మోడ్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా స్పెషల్ బ్రేకింగ్ సిస్టం కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్ ప్రత్యేకమైన సస్పెన్షన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక దీనికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ సిస్టం వివరాల్లోకి వెళితే.. వెనుక భాగం 256mm డిస్క్‌తో మోనో-పిస్టన్ రియర్ కాలిపర్ బ్రేకింగ్ సిస్టం కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ముందు భాగంలో 296mm డిస్క్‌తో నిస్సిన్ డ్యూయల్-పిస్టన్ కాలిపర్‌లు బ్రేకింగ్ సిస్టంతో లభిస్తుంది.

Also Read: OPPO Reno 15 Mini: 200MP కెమెరాతో OPPO నుంచి అదిరిపోయే మొబైల్.. ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Honda Wn7Honda electric motorcycleHonda ElectricHonda First Electric MotorcycleHonda Vn7

Trending News