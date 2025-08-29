Honor 200 5G Price Cut In Amazon: ప్రపంచ మార్కెట్లో హానర్ కంపెనీకి మంచి డిమాండ్ ఉంది. అత్యంత చీప్ ధరలకే మంచి మొబైల్స్ అందించడంలో ఈ కంపెనీ ముందుంటోంది. అయితే, ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా ఇదే బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే బెస్ట్ చాన్స్ గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన స్మార్ట్ ఫోన్స్ అత్యంత చీపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కొనుగోలు చేస్తే సగం ధరలకే పొందవచ్చు. అమెజాన్లో హానర్ 200 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చౌక ధరికే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ ఆఫర్స్తో పాటు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వంటి ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
హానర్ 200 5G స్మార్ట్ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల 1.5K కర్వ్డ్ OLED డిస్ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీన్ని స్క్రీన్ గరిష్టంగా 4,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 3 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. ఇది అడ్రెనో 720 GPUని కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ బ్యాక్ సెటప్లో ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MPతో (Sony IMX906 సెన్సార్)ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో అదనంగా 50MP టెలిఫోటో కెమెరాతో పాటు 12MP అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్తో లభిస్తోంది. ఇందులో స్పెషల్గా 50MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
హానర్ 200 5G స్మార్ట్ ఫోన్ శక్తివంతమైన 5200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో విడుదలైంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత మ్యాజిక్ OS 8.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పని చేస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ 5G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, GPS, USB Type-C పోర్ట్ కనెక్టివిటీలను అందిస్తోంది. భారత మార్కెట్లో హానర్ 200 5G స్మార్ట్ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో విడుదలైంది. స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ వారిగా ధరలు చూస్తే.. ఇందులో మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ (8GB RAM + 256GB)ధర రూ.34,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ (12GB RAM + 512GB) స్టోరేజ్తో రూ.39,999తో లభిస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం అమెజాన్లో MRP ధర రూ.34,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో 45 శాతం వరకు ఫ్టాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.21,999కే పొందవచ్చు. అలాగే బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో అమెజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ ఆఫర్స్ రూ.656 తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే దీనిపై అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తోంది. ఇది పొందాలనుకునేవారు పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.20 వేల వరకు బోనస్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.1,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
