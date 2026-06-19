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Honor నుంచి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫోన్.. ఏకంగా 7,700mAh బ్యాటరీ, ప్రత్యేక AI బటన్..

Honor 600 Smart 5G: ఎంతో శక్తివంతమైన 7,700mAh బ్యాటరీతో Honor 600 Smart 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:23 PM IST
Honor నుంచి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫోన్.. ఏకంగా 7,700mAh బ్యాటరీ, ప్రత్యేక AI బటన్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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