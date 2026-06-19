/Honor నుంచి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫోన్.. ఏకంగా 7,700mAh బ్యాటరీ, ప్రత్యేక AI బటన్..

Honor 600 Smart 5G: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ Honor స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు అద్భుతమైన శుభవార్తను చెప్పెందుకు సిద్ధమైంది. భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో సరికొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్ను లాంచ్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ Honor 600 Smart 5G పేరుతో సరికొత్త మోడల్ను కంపెనీ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఫ్రాన్స్కు చెందిన అధికారిక హానర్ వెబ్సైట్లో ఈ ఫోన్ 'కమింగ్ సూన్' (Coming Soon) ట్యాగ్తో లిస్ట్ అవ్వడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు పెరిగాయి..
ఛార్జింగ్ టెన్షన్కు చెక్..
ఈ Honor 600 Smart 5G స్మార్ట్ఫోన్ అతిపెద్ద హైలైట్ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5000mAh లేదా 6000mAh బ్యాటరీలను చూస్తుంటాం.. కానీ Honor ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఇందులో ఏకంగా 7,700mAh భారీ బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి తోడు 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభించడం విశేషం. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజులకు రోజులు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇచ్చేలా ఈ ఫోన్ను డిజైన్ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
ప్రత్యేక AI బటన్..
టెక్నాలజీ పరంగా చూస్తే.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టూల్స్ను వినియోగదారులు సులభంగా యాక్సెస్ చేయడానికి వీలుగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఒక ప్రత్యేకమైన AI బటన్ను అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత మ్యాజిక్ ఓఎస్ 10.0 (MagicOS 10.0) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.. అంతేకాకుండా, ఇందులో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 (Snapdragon 4 Gen 4) ప్రాసెసర్ను వినియోగించిన్నట్లు సమాచారం..
డిస్ప్లే, కెమెరా..
Honor 600 Smart 5G మొబైల్కి సంబంధించని ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ఫోన్ 1,020 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.87 ఇంచుల HD+ (1592 × 720 పిక్సెల్స్) LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. ఇందులో అద్భుతమైన సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లను అందించారు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం వెబ్సైట్లో వైట్తో పాటు బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. బడ్జెట్ ధరలోనే అదిరిపోయే ఫీచర్లు, భారీ బ్యాటరీ బ్యాకప్తో రాబోతున్న ఈ హానర్ 600 స్మార్ట్ 5G ఫోన్ మార్కెట్లో వన్ ప్లస్, శామ్సంగ్, వివో వంటి బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. త్వరలోనే దీని ధరతో పాటు లాంచ్ తేదీల అధికారిక వివరాలు వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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