/Honor Win Turbo: సంచలనం.. 10,000mAh బ్యాటరీతో Honor Win Turbo విడుదల.. ధర ఎంతంటే?

Honor Win Turbo Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ Honor టెక్ మార్కెట్లోకి సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది.. మొబైల్ వినియోగదారులను ఎంతగానో ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్న బ్యాటరీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా ఏకంగా 10,000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో కూడిన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ హానర్ విన్ టర్బో స్మార్ట్ఫోన్ను చైనా మార్కెట్లోకి అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇది భారీ బ్యాటరీతో పాటు 16 జిబి పవర్ఫుల్ ర్యామ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ ఎన్నో రకాల అత్యాధునిక ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Honor Win Turbo మొబైల్ను కంపెనీ చైనాలో విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది భారత కరెన్సీలో సుమారు ధర రూ.46,000తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వేస్ వేరియంట్ 12gb ర్యామ్తో పాటు 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా 512GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ.58,800 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ బ్లాక్తో పాటు బ్లూ వైట్ కలర్ ఆప్షన్లలో వినియోగదారులకు లభించబోతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను హానర్ కంపెనీ త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు కూడా సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించబోతోంది..
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.79 ఇంచుల 1.5K OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, కంటి రక్షణ కోసం 3840Hz PWM డిమ్మింగ్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 రేసింగ్ ఎడిషన్ (Dimensity 8500 Racing Edition) చిప్సెట్తో ప్రాసెసర్ పై పని చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 10,000mAh భారీ సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ని అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా 27W రివర్స్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ద్వారా ఈ ఫోన్ను పవర్ బ్యాంక్లా పనిచేస్తుంది. ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే దాదాపు 14 గంటల వరకు నిరంతరం పవర్ను అందిస్తుంది..
ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు.. ఫ్రంట్ భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందిస్తోంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ.. ఈ ఫోన్ కేవలం 7.98mm మందం, 216 గ్రాముల బరువుతో ఎంతో స్లిమ్గా డిజైన్ చేయడం విశేషం. పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, తిరుగులేని బ్యాటరీ లైఫ్ కోరుకునే వారికి ఈ ఫోన్ మంచి ఎంపికగా భావించవచ్చు..
