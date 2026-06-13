/Honor X80 Pro Max ఫోన్‌ లీకైన ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?

Honor X80 Pro Max Leaks Latest News: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో స్మార్ట్ఫోన్ల బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఎప్పుడు ఒక పెద్ద సవాలు గానే ఉంటూ వస్తోంది. కానీ ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ హానర్ ఈ సమస్యకు శాశ్వతంగా పరిష్కారాన్ని చూపబోతోంది. మార్కెట్లోని సంచలనం సృష్టించేందుకు సరికొత్త హానర్ ఫ్లాగ్ షిప్ మోడల్ Honor X80 Pro Max స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ అతి త్వరలో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన అధికారిక టీజర్ కూడా తాజాగా విడుదల కావడం విశేషం. ఇందులో భాగంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
చార్జింగ్ స్పీడ్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏమిటంటే.. దీనికి అద్భుతమైన శక్తివంతమైన బ్యాటరీ. లీకైన వివరాల ప్రకారం ఇది ఏకంగా 11,000mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్మార్ట్ఫోన్ చరిత్రలోనే ఎంత పెద్ద బ్యాటరీని పరిచయం చేయడం ఇదే తొలిసారి కావచ్చని మార్కెట్ ని గుణలు చర్చించుకుంటున్నారు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు సాధారణ వినియోగం పై మూడు నుంచి ఐదు రోజులపాటు ఎలాంటి సమస్య లేకుండా పవర్ సపోర్ట్ అందిస్తుంది. అయితే, ఈ భారీ బ్యాటరీని చార్జ్ చేయడానికి వీలుగా 90W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా ఈ ఫోన్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ప్రీమియం డిజైన్..
కేవలం బ్యాటరీ మాత్రమే కాదు.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ కూడా ఎంతో ప్రీమియం గా ఉండబోతోంది. లీకైన ఫోటోల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగం డ్యూయల్ టోన్ లెదర్ ఫినిషింగ్ తో రాబోతోంది. ఇది వినియోగదారులకు ఫోన్ను పట్టుకున్నప్పుడు ఒక లగ్జరీ అనుభూతిని అందించడమే కాకుండా.. చాలా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవొచ్చు. దీంతోపాటు ఇది నాలుగు కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల కాబోతోంది. ఫోను వెనక భాగంలో ఒక పెద్ద సర్కిల్ కెమెరా మాడ్యూల్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో అద్భుతమైన సెన్సార్తో కూడిన కెమెరాలు అందుబాటులో ఉండబోతున్నాయి.
పవర్ఫుల్ ఫీచర్లు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్ల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 1.5K రెజ్యూల్యూషన్ కలిగిన చాలా ప్రత్యేకమైన 6.8 ఇంచుల ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీని అల్ట్రా నానో బెజెల్స్ ఫోన్ స్క్రీన్ను మరింత అందంగా చేసేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన సరికొత్త Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 చిప్సెట్ను వాడబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్తో పాటు గేమింగ్ కు ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో ఉండే సర్కిల్ కెమెరా మాడ్యూల్లో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
అంతేకాకుండా ఈ ఫోన్ నీటిలో పడినప్పటికీ పాడవకుండా పూర్తిగా వాటర్ రెసిటెంట్తో పాటు.. కిందపడిన పగలకుండా ఉండేందుకు డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉంది.. అదేవిధంగా ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన లాంచ్ డీటెయిల్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఈనెల చివరి వారంలో చైనా మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఇది భారత మార్కెట్ లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోతుందని బాధపడే వారికి.. అలాగే హెవీ యూజర్లకు ఈ మొబైల్ ఎంతగానో పనిచేస్తుంది..
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