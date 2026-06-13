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Honor X80 Pro Max ఫోన్‌ లీకైన ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?

Honor X80 Pro Max Leaks: అతి త్వరలోనే జూన్ చివరి వారంలో Honor X80 Pro Max స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ అందించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:16 PM IST
Honor X80 Pro Max ఫోన్‌ లీకైన ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Honor X80 Pro Max ఫోన్‌ లీకైన ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?
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