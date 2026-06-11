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Honor X80 Pro Max: మొబైల్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ సంచలనం.. 11,000mAh బ్యాటరీతో Honor X80 Pro Max లాంచ్‌?

Honor X80 Pro Max with 11,000mAh Battery: త్వరలోనే 11,000mAh బ్యాటరీతో  హానర్ X80 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో లాంచ్‌ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:01 PM IST
Honor X80 Pro Max: మొబైల్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ సంచలనం.. 11,000mAh బ్యాటరీతో Honor X80 Pro Max లాంచ్‌?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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