Movierulz Telugu Movies 2025: ఐ బొమ్మ క్లోజ్ అయినప్పటి నుంచి చాలామంది Movierulzలో సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగానే ఈ వెబ్సైట్‌కు సంబంధించిన కొన్ని రీల్స్ కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ వెబ్సైట్‌లో ఎలా కొత్త సినిమాలు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 23, 2025, 02:44 PM IST

Movierulz Telugu Movies 2025: ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఐ బొమ్మకు సంబంధించిన వార్తలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. గత కొద్ది రోజుల క్రింద ఈ వెబ్సైట్ నిర్వాహకుడు ఇమ్మిడి రవి అరెస్టు కావడంతో.. ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్‌కి సంబంధించిన సేవలు క్లోజ్ అయ్యాయి. దీంతో చాలామంది కొత్త కొత్త సినిమాలు చూసేందుకు ఆల్టర్నేటివ్ వెబ్సైట్‌ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చాలామంది మూవీ రూల్స్ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా కొత్త సినిమాలు చూస్తున్నారు. ఈ పైరసీ వెబ్సైట్‌లో సినిమాలు చూడడం ప్రమాదమైనప్పటికీ.. చాలామంది ఏమాత్రం తగ్గకుండా వీటిలోనే సినిమాలు చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. 

కొంతమంది మూవీ రూల్స్ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా కొత్త సినిమాలను మూవీ రూల్జ్స్‌ కూడా చేసుకుంటున్నారు. నిజానికి చట్టప్రకారం పైరసీ మూవీలను చూడడం నేరమైనప్పటికీ.. టికెట్ల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటడంతో చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులు సినిమా థియేటర్లకు వెళ్లకుండా ఈ వెబ్సైట్‌లో సినిమాలు చూస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఐ బొమ్మకు మంచి ప్రజాదరణ లభించింది. ఐ బొమ్మ తర్వాత చాలామంది కొత్త సినిమాలు డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని వెబ్సైట్‌లో మూవీ రూల్జ్స్‌ ఒకటి. తమిళ్ రాకర్స్ డాట్ కామ్‌తో పాటు చాలామంది ఈ మూవీ రూల్స్ వెబ్సైట్స్ ద్వారా కూడా కొత్త కొత్త సినిమాలను డ చేసుకొని చూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా సినిమాలు విడుదలైన గంటల వ్యవధిలోనే ఇందులోకి కొత్త సినిమాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. 

అలాగే కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో  ఐ బొమ్మ క్లోజ్ అవ్వడంతో మూవీ రూల్జ్స్‌ (Movierulz)కు సంబంధించిన వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇందులో సినిమాలు ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి? అలాగే సినిమాలను ఎలా చూడాలి అనే అంశాలపై ఇప్పటివరకు కొంతమంది మీమర్స్ కూడా వీడియోలను పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలను అనుసరించి ఇప్పటికీ చాలామంది కొత్త కొత్త సినిమాలు డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న వారు కూడా ఉన్నారు. మూవీ రూల్జ్స్‌ (Movierulz)  వెబ్సైట్ ద్వారా ఎంతో సులభంగా కొత్త సినిమాలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా హెచ్డి సినిమాలను కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్రత్యేకమైన ఆప్షన్స్ ఈ వెబ్సైట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ వెబ్‌సైట్లో కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలు ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

చాలామంది కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలను మూవీ రూల్జ్స్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని ఏ లింకు పడితే, అది నొక్కుతూ ఉన్నారు. దీనివల్లనే చాలామంది మొబైల్స్ కూడా హ్యాక్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అయితే, ఇలా నొక్కకుండా డైరెక్ట్‌గా మూవీస్ ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా మూవీ రూల్స్ వెట్‌సైట్‌ను ఓపెన్ చేసి అందులో కనిపిస్తున్న కొత్త సినిమాల పేరు పై నొక్కాల్సి ఉంటుంది.

అలా నొక్కిన వెంటనే కొత్తవిండో ఓపెన్ అయి.. అందులో వివిధ ఆప్షన్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎంత క్వాలిటీ తో సినిమా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది. మీకు నచ్చిన ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవలసి ఉంటుంది. అయితే, దీనికంటే ముందు టోరెంట్ అనే యాప్ను కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. వెబ్సైట్‌లో నచ్చిన క్వాలిటీ డౌన్‌లోడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దానిపై నొక్కితే వెంటనే టోరెంట్ యాప్ కి తీసుకెళ్తుంది. అంతే ఆ కొత్త సినిమా వెంటనే ఆ యాప్ లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. నెట్వర్క్ సిగ్నల్ స్పీడ్ ఉంటే కేవలం రెండు నిమిషాల్లోనే కొత్త సినిమా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. 

(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న రీల్స్ నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ వార్తకి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు..)

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

