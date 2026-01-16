English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Oppo A3x 5G Lowest Price: ఈ Oppo A3x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనిని రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 16, 2026, 06:31 PM IST

Oppo A3x 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Oppo A3x 5G మొబైల్‌పై రూ.12 వేల బోనస్‌.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

Oppo A3x 5G Lowest Price: ఎప్పటినుంచో ఒప్పో బ్రాండ్ కు సంబంధించిన అత్యంత తక్కువ ధర కలిగిన మంచి ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన మొబైల్‌ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు అద్భుతమైన సమయం రానే వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అందిస్తున్న రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఈ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా Oppo A3x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు, ఫీచర్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Oppo A3x 5G మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరతో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇది 6.67 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌తో ఇది అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మొబైల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (Dimensity 6300) 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. 64 జిబి వేరియంట్‌తో పాటు 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే వెనక భాగంలో 8MP మెయిన్ కెమెరా, ముందువైపు 5MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి.

ఇక ఈ Oppo A3x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 5100mAh బ్యాటరీ, 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఇది చూడడానికి చాలా ప్రీమియం డిజైన్లు కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఈ Oppo A3x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బేస్ వేరియంట్‌పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మొబైల్ సాధారణ ధర రూ. 14,000 కాగా ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.14,175కే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.700 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. 

ఇక ఈ Oppo A3x 5G మొబైల్ ను రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ తో కొనుగోలు చేస్తే భారీ మొత్తంలో బోనస్ లభించబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న బోనస్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత మొబైల్ ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.12 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర నుంచి తీసేస్తే కేవలం రూ.2 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

https://bit.ly/3P3R74U

https://apple.co/3loQYe 

