Realme P4X 5G Discount Price Latest News: రియల్మీ (Realme) ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో 'P' సిరీస్ మొబైల్స్కి మార్కెట్లో మంచి ప్రజాదరణ లభించింది. ముఖ్యంగా Realme P4x 5G విక్రయాల్లో దూసుకుపోతోంది. అతి తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్లను కలిగి ఉండడం వల్ల యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను ప్రకటించింది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్పై ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
Realme P4x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు వేసేవారికి అత్యంత తగ్గింపు దరికే అందుబాటులో ఉంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి గేమింగ్ చేసే వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇందులో రియల్ మీ కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా వెనక భాగంలో 50MP AI ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన స్టోరేజ్తో పాటు ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 128gb స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది రూ.15 వేలతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియెంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పాటు 8gb ర్యామ్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది రూ.17 వేల రూపాయలతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర రూ.19 వేల తో అందుబాటులో ఉంది.
క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ మొబైల్ బేస్ వేరియంటును ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎస్బిఐ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి 10 శాతం ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే రూ.500 స్పెషల్ కూపన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ఇప్పుడు రూ.13,774కే లభిస్తోంది. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.12 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను రూ.1,774కే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
