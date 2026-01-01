How To Make UPI Payments Without Internet: ప్రస్తుత కాలంలో యూపీఐ చెల్లింపులు మన రోజువారీ జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోయాయి. ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసినా కిరాణా దుకాణం నుంచి సామానులు కొనుగోలు చేసినా అందరూ యూపీఐని యూజ్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ పిన్ ఎంటర్ చేస్తే చాలు సెకన్లలో పేమెంట్స్ అవుతున్నాయి. కానీ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ తక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ లేకపోతే ఇది కొంచెం సమస్యగా మారుతుంది. డేటా అయిపోయిన కూడా యూపీఐ పేమెంట్లు చేయడం కష్టం. ఇకపై మీరు అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే.. ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా యూపీఐ పేమెంట్లు చేయవచ్చు. ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే.. మీ దగ్గర స్మార్ట్ఫోన్ లేకపోయినా మీరు ఇప్పటికీ యూపీఐ పేమెంట్లు చేయవచ్చు.
ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా.. మీ ఫోన్ నుంచి *99# అనే స్పెషల్ కోడ్ డయల్ చేయండి. మీరు ఇంటర్నెట్ లేదా స్మార్ట్ఫోన్ లేకుండా యూపీఐ పేమెంట్లు చేయొచ్చు. ఇంటర్నెట్ లేకుండా యూపీఐ పేమెంట్లు చేసేందుకు మొబైల్ నెట్వర్క్ అవసరం. మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్ నుంచి మాత్రమే యూపీఐ పేమెంట్లు చేయవచ్చు. ఇంకా ఇంటర్నెట్ స్మార్ట్ఫోన్ లేకుండా కూడా యూపీఐ పేమెంట్లు చేసేందుకు మీకు యూపీఐ పిన్ ఉండాలి. తద్వారా పేమెంట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది.
కీప్యాడ్ ఫోన్లో ఎలా చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్..
1. మీ ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ లేకపోయిన మీరు యూపీఐ పేమెంట్ చేయొచ్చు.
2. మీ ఫోన్ యాప్కి వెళ్లి కీప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి *99# డయల్ చేయండి.
3. ఆ తర్వాత మీ లాంగ్వేజ్ ఎంచుకోవాలి.
4. మీరు హిందీ, ఇంగ్లీష్ నుంచి అలాగే భారతీయ మార్కెట్లో ప్రాంతీయ భాషల నుంచి ఎంచుకోవచ్చు.
5. మీరు మీ బ్యాంక్ పేరు లేదా 4 అంకెల IFSC కోడ్ను ఎంటర్ చేయాలి.
6. మీ బ్యాంకును ఎంచుకోవాలి. స్క్రీన్పై ఉన్న సూచనలను ఫాలో అవ్వండి.
7. చివరగా UPI పిన్ ఎంటర్ చేసి పేమెంట్ చేయండి. ఈ మెథడ్ పూర్తిగా సురక్షితం.
8. ఇంటర్నెట్ లేదా స్మార్ట్ఫోన్ లేకుండా కూడా యూపీఐ పేమెంట్లు చేయవచ్చు.
