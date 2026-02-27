English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Google Maps Without Internet: స్మార్ట్ ఫోన్ వాడే వారందరికీ గూగుల్ మ్యాప్స్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ఏదైనా కొత్త చోట్లకు వెళ్తున్నప్పుడు లేదా సరైన దారి తెలియని సమయంలో చాలా మంది ఈ యాప్‌ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమయంలో ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్‌ని ఉపయోగించి ఉంటారు. సాధారణంగా ఈ యాప్‌ను వాడాలంటే ఇంటర్నెట్ కావాలి. నెట్ లేకపోతే యాప్ పని చేయదు. కానీ యాప్‌లో ఒక ఉపయోగకరమైన సదుపాయం ఉంది. దీని వల్ల ఫోన్‌లో నెట్ లేకున్నా మ్యాప్ చూసి గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 27, 2026, 03:26 PM IST

How to Use Google Maps without Internet: స్మార్ట్ ఫోన్ వాడే వారందరికీ గూగుల్ మ్యాప్స్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ఏదైనా కొత్త చోట్లకు వెళ్తున్నప్పుడు లేదా సరైన దారి తెలియని సమయంలో చాలా మంది ఈ యాప్‌ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమయంలో ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్‌ని ఉపయోగించి ఉంటారు. 
సాధారణంగా ఈ యాప్‌ను వాడాలంటే ఇంటర్నెట్ కావాలి. నెట్ లేకపోతే యాప్ పని చేయదు. కానీ యాప్‌లో ఒక ఉపయోగకరమైన సదుపాయం ఉంది. దీని వల్ల ఫోన్‌లో నెట్ లేకున్నా మ్యాప్ చూసి గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కొన్నిసార్లు సిగ్నల్ సరిగా రాకపోవడం లేదా డేటా బ్యాలెన్స్ సడన్‌గా అయిపోవడం వల్ల గూగుల్ మ్యాప్స్ పనిచేయదు. మనకు బాగా తెలిసిన ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి సమస్యలు పెద్దగా ఇబ్బంది కలిగించవు. కానీ కొత్త చోట్లకు వెళ్లేటప్పుడు మాత్రం ఈ పరిస్థితి వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అయితే గూగుల్ మ్యాప్స్ యాప్‌లో ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా ఈజీగా వాడుకోవడానికి అనేక మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రత్యేక సదుపాయం ద్వారా నెట్ లేకుండానే మ్యాప్ చూసి సులభంగా మీ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. 

గూగుల్ మ్యాప్స్‌ను మీ ఫోన్‌లో నెట్ లేకుండా కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా వాడొచ్చు. ఇందుకోసం మీరు మీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టడానికి ముందే.. మీరు వెళ్లబోయే ప్రదేశం మ్యాప్‌ను ముందుగానే ఫోన్ లో డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే నెట్ లేనప్పుడు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మ్యాప్ చూసి ఈజీగా మీ గమ్యస్థానం చేరుకోవచ్చు. అలాగే తరచుగా వెళ్లే చోట్లను ముందుగానే సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల ప్రతిసారీ అడ్రస్ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సేవ్ చేసిన లొకేషన్లను నేరుగా తెరిచి ఉపయోగించవచ్చు.

మ్యాప్స్‌ను మీ ఫోన్‌లో ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలంటే..?
1. ఇందుకోసం ముందుగా మీ ఫోన్‌లో గూగుల్​ మ్యాప్స్​ యాప్​ ఓపెన్ చేయాలి.
2. హోమ్​ పేజీలో కుడివైపున చివర్లో ఉన్న మీ ప్రొఫైల్​ ఐకాన్‌‌పై క్లిక్​ చేయాలి.
3. ఇప్పుడు అక్కడ మీకు సర్వీస్‌లు కనిపిస్తాయి. అందులో 'ఆఫ్‌లైన్ మ్యాప్స్' ఆప్షన్‌‌పై క్లిక్​ చేయాలి.
4. అక్కడ మీకు 'సెలెక్ట్ యువర్ ఓన్ మ్యాప్' అనే ఆప్షన్‌పై క్లిక్​ చేస్తే ఓ బాక్స్​ కనిపిస్తుంది.
5. ఆ బాక్స్‌ను డ్రాగ్​ చేస్తూ మీరు వెళ్లాల్సిన ఏరియాను సెలెక్ట్​ చేసుకుని డౌన్‌లోడ్ ఆప్షన్‌‌పై క్లిక్​ చేస్తే మ్యాప్ డౌన్‌లోడ్​ అవుతుంది.

ఆఫ్‌లైన్​ మ్యాప్స్​ ఎలా ఉపయోగించాలంటే..?  
1. దీని కోసం మీ స్మార్ట్ ఫోన్‌లో గూగుల్​ మ్యాప్​​ ఓపెన్​ చేయాలి.
2. హోమ్​ పేజీలో కుడివైపున చివర్లో ఉన్న మీ ప్రొఫైల్​ ఐకాన్‌‌పై క్లిక్​ చేయాలి.
3. అందులో 'ఆఫ్‌లైన్ మ్యాప్స్' ఆప్షన్‌పై క్లిక్​ చేయాలి. అప్పుడు మీకు స్క్రీన్​ మీద మీరు డౌన్‌లోడ్​ చేసుకున్న మ్యాప్స్​ లిస్ట్​ కనిపిస్తాయి.
4. అందులో మీకు కావాల్సిన మ్యాప్​పై డబుల్​ క్లిక్​ ఇస్తే ఆ రూట్‌కు సంబంధించిన మ్యాప్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Google Maps Without InternetGoogle Maps Using TricksHow To Use Google Mapsgoogle mapsNew Features In Google Maps

