  • Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మార్కెట్‌లోకి లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?

Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మార్కెట్‌లోకి లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?

Huawei Mate 80 Series Launch: హువావే నుంచి మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ లాంచ్‌ అయ్యాయి. ఇవి ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ అయ్యాయి. వీటికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:37 PM IST

Huawei Mate 80 సిరీస్‌ మార్కెట్‌లోకి లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?

Huawei Mate 80 Series Launch Telugu News: ప్రముఖ చైనీస్‌ కంపెనీ హువావే మార్కెట్‌లోకి ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేసింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో పాటు మోస్ట్‌ ప్రీమియం డిజైన్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ హువావే మేట్ X7 ఫోల్డబుల్ పేరుతో విడుదల చేసింది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు మేట్ 80, మేట్ 80 ప్రోతో పాటు మేట్ 80 ప్రో మాక్స్‌లను కూడా కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన మెరుగైన XMAGE ఇమేజింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్స్‌ చాలా స్పెషల్ LTPO OLED డిస్ప్లేలతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ మొబైల్స్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

హువావే మేట్ 80 సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా అద్భుతమైన  6.75-అంగుళాల OLED డిస్ల్పే ప్యానెల్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. అంతేకాకుండా  1–120Hz LTPO అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీని స్క్రీన్‌ 2832 × 1280 FHD+ రిజల్యూషన్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Kirin 9020 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో అద్భుతమైన HarmonyOS 6.0 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. 

ఇక దీని బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 50MP అల్ట్రా లైటింగ్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 40MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 12MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ఫ్రంట్‌ భాగంలో 13MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.  ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 3D డెప్త్ సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 5750mAh బ్యాటరీతో పాటు 66W వైర్డ్ సూపర్ ఛార్జ్ సెటప్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది..

Read More: Motorola E40: ఫోన్‌ ఛార్జర్‌ ధరకే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola E40 మొబైల్! ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

హువావే మేట్ 80 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. డిస్ల్పేతో పాటు ఇతర ఫీచర్స్‌ మేట్ 80 ఫీచర్స్‌ లాగానే ఉంటాయి. కానీ ఈ మేట్ 80 ప్రోలో ప్రత్యేకంగా హార్మొనీ OS 6.0 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అలాగే ఇందులోని కెమెరా అల్ట్రావైడ్ రియర్ సపోర్ట్‌తో భిస్తోంది. దీంతో పాటు అదనంగా OISతో మెరుగైన 48MP మాక్రో టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా లభిస్తోంది. ఈ కెమెరా దాదాపు 100x డిజిటల్ జూమ్‌కు కూడా సపోర్ట్‌ చేస్తుంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన 100W వైర్డు సూపర్‌ఛార్జ్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు 80W వైర్‌లెస్ సూపర్‌ఛార్జ్ ఫీచర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక హువావే మేట్ 80 ప్రో మాక్స్‌లో ఈ మోడల్‌ లాగే ఫీచర్స్‌ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ లభిస్తాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ కంపెనీ కేవలం చైనాలో మాత్రమే విడుదల చేసింది. అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

