  • Huawei Nova 15 Max: ఫోన్ కాదు పవర్ హౌస్.. హువావే నోవా 15 మ్యాక్స్ స్పెసిఫికేషన్లు ఇవే..

Huawei Nova 15 Max: ఫోన్ కాదు పవర్ హౌస్.. హువావే నోవా 15 మ్యాక్స్ స్పెసిఫికేషన్లు ఇవే..

Huawei Nova 15 Max స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అతి త్వరలోనే విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మే 7వ తేదిన అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 2, 2026, 03:16 PM IST

Trending Photos

Bellamkonda Sreenivas Wedding Pics: తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి.. పిక్స్ వైరల్..
5
Bellamkonda Sreenivas Wedding
Bellamkonda Sreenivas Wedding Pics: తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి.. పిక్స్ వైరల్..
Gold Rate Today: మళ్లీ తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. మే 1వ తేదీ శుక్రవారం ధరలివే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: మళ్లీ తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. మే 1వ తేదీ శుక్రవారం ధరలివే..!!
May Day 2026 Wishes: బంగారం కన్నా కార్మికుల చెమట కష్టం విలువైనది.. మే డే శుభాకాంక్షలు
6
May Day 2026 Wishes
May Day 2026 Wishes: బంగారం కన్నా కార్మికుల చెమట కష్టం విలువైనది.. మే డే శుభాకాంక్షలు
Renu Desai: కర్మను నమ్మండి.. మీ తప్పులు ఏడు తరాల్ని పీడిస్తాయి.!. రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Renu Desai
Renu Desai: కర్మను నమ్మండి.. మీ తప్పులు ఏడు తరాల్ని పీడిస్తాయి.!. రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Huawei Nova 15 Max: ఫోన్ కాదు పవర్ హౌస్.. హువావే నోవా 15 మ్యాక్స్ స్పెసిఫికేషన్లు ఇవే..

Huawei Nova 15 Max Launch: ప్రముఖ చైనీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ కంపెనీ హువావే (Huawei) మార్కెట్‌లోకి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది నోవా 15 మ్యాక్స్ (Huawei Nova 15 Max) పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ మే 7న జరిగే ప్రత్యేకమైన లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా థాయిలాండ్‌లోని బ్యాంకాక్‌లో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అత్యంత శక్తివంతమైన 8,500 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. 

ప్రస్తుత స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో కేవలం కొన్ని బ్రాండ్‌లు మాత్రమే.. 7,500 mAh బ్యాటరీతో స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేశాయి. అయితే, త్వరలోనే విడుదల కాబోయే నోవా 15 మ్యాక్స్ (Huawei Nova 15 Max) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 8,500 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే దాదాపు రెండు రోజుల పాటు బ్యాటరీ బ్యాకప్‌ను అందిస్తుంది. దీంతో పాటు ఇందులో కంపెనీ 40W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది. 

ఈ హువావే నోవా 15 మ్యాక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన RYYB సెన్సార్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు ఈ సెన్సార్ సాధారణ సెన్సార్ల కంటే 40 శాతం ఎక్కువ కాంతిని అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా చికటిలో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలను కూడా అందిస్తుంది. 

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన డిజైన్‌ వివరాల్లోకి వెళితే... ఇది గత మొబైల్స్‌ మోడల్స్‌ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ స్కై బ్లూ, అబ్సిడియన్ బ్లాక్, ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్స్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ 6.8 అంగుళాల డిస్‌ప్లే కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు కిరిన్ 8000 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని డిజైన్ యూత్ సెంట్రిక్‌గా ఉంటుంది. మే 7న జరిగే ఈ గ్లోబల్ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాబోతోంది.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

