English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
Huawei: ఏప్రిల్ 20న ఎంట్రీ.. కిరిన్ 9030 ప్రాసెసర్‌తో Huawei Pura 90 Pro Max.. బాహుబలి ఫీచర్లు!

Huawei Pura 90 Pro Max Leaks: ఏప్రిల్ 20వ తేదీన హువావే సంబంధించిన ప్రీమియం మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఎన్నో శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 19, 2026, 01:36 PM IST

Trending Photos

School Holidays 2026: ఏపీలో విద్యార్థులకు శుభవార్త..48 రోజులు నాన్‌స్టాప్ వేసవి సెలవులు..ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం!
6
School Summer Holiday
School Holidays 2026: ఏపీలో విద్యార్థులకు శుభవార్త..48 రోజులు నాన్‌స్టాప్ వేసవి సెలవులు..ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం!
Akshaya Tritiya 2026: ఈ శుభ ముహూర్తం మిస్ కాకండి.. టైమింగ్స్ ఇవే.. మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఇలా విష్ చెయ్యండి!
6
Akshaya Tritiya 2026 date
Akshaya Tritiya 2026: ఈ శుభ ముహూర్తం మిస్ కాకండి.. టైమింగ్స్ ఇవే.. మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఇలా విష్ చెయ్యండి!
Free MMTS Train: హైదరాబాదీలకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. జూన్ 2 నుంచి MMTS ట్రైన్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం!
5
Free MMTS Train
Free MMTS Train: హైదరాబాదీలకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. జూన్ 2 నుంచి MMTS ట్రైన్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం!
May Horoscope 2026: మే నెలలో కుబేర యోగం.. బుధాదిత్య, మాలవ్య యోగాలతో ఈ రాశుల వారికి కనకవర్షం!
7
Sun Transit
May Horoscope 2026: మే నెలలో కుబేర యోగం.. బుధాదిత్య, మాలవ్య యోగాలతో ఈ రాశుల వారికి కనకవర్షం!
Huawei Pura 90 Pro Max Leaks Telugu News: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉన్న హువావే అతి త్వరలోనే మరో కొత్త మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనిని కంపెనీ పురా 90 సిరీస్‌తో విడుదల చేసి సంచలనం సృష్టించేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.. చైనాకు చెందిన ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ఈ వివరాలను స్వయంగా తన సోషల్ మీడియా ద్వారా పోస్ట్ చేశారు.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్‌తో పాటు ఎన్నో రకాల కెమెరా ఫీచర్లతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ముఖ్యంగా ఇది చూడడానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన ఫోటోలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

లీకైన వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌లో ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా బేస్ మోడల్స్‌లో 6000mAh భారీ  బ్యాటరీ ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ప్రో మోడల్స్‌లో మాత్రం అద్భుతమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో పాటు చాలా రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం ముఖ్యంగా వైర్లెస్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీని మరింత మెరుగుపరుస్తూ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను తయారు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఎంతో శక్తివంతమైన 200 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో  లెన్స్ కెమెరా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 40MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాతో పాటు 50MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని అల్ట్రా వైడ్ లైన్స్ 4k వీడియో సపోర్టింగ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది తక్కువ కాంతిలో ఎక్కువ క్వాలిటీ ఫోటోలను అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది ముఖ్యంగా ఇందులో వివిధ రకాల కెమెరా మోడ్లు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల కావలసినప్పుడల్లా మోడ్స్ మార్చుకొని.. ఫోటోలను దిగొచ్చు.

Read more: Cheap Luxury Cars: కేవలం రూ. 15 లక్షలకే BMW.. ఆడి కారు రూ. 7.50 లక్షలే.. ఎక్కడో తెలుసా?

పురా 90 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.87-అంగుళాల 1.5K రిజల్యూషన్ కలిగిన OLED డిస్‌ప్లేతో  విడుదల కాబోతోంది.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను సపోర్ట్  చేస్తుందని కంపెనీ లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.. హువావే సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన కిరిన్ 9030 (Kirin 9030) ప్రాసెసర్‌తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుందని  వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్‌ను కంపెనీ 16gb ర్యామ్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే స్టోరేజ్ వేరియంటును బట్టి ధర కూడా నిర్ణయిస్తారని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు..

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను హువావే కంపెనీ ఏప్రిల్ 20వ తేదీన చైనాలో అధికారికంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అక్కడ విడుదల చేసిన తర్వాతే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కంపెనీ యోచిస్తుందట. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ విడుదలయితే వివిధ ప్రీమియం బ్రాండ్లతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌తో ఈ మొబైల్ సిరీస్ పోటీ పడే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, అతి త్వరలోనే కంపెనీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ను అధికారికంగా వెల్లడించబోతోంది.

Read more: Cheap Luxury Cars: కేవలం రూ. 15 లక్షలకే BMW.. ఆడి కారు రూ. 7.50 లక్షలే.. ఎక్కడో తెలుసా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Trending News