Oppo Reno 15c 5g: రూ.43 వేల Oppo Reno 15c 5g ఇప్పుడు కేవలం రూ.9,549కే! ఈ డీల్ వదులుకోవద్దు..

Oppo Reno 15c 5g Price Cut: ఎప్పటి నుంచో మార్కెట్లో OPPO బ్రాండ్ అద్బుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం కెమెరాతో కూడిన ఈ మొబైల్స్ను చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా మంచి ఒప్పో స్మార్ట్ఫోన్ ఆఫర్స్లో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఆఫర్స్లో భాగంగా OPPO Reno15c 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే భారీ డిస్కౌంట్తో పొందవచ్చు.
ఈ OPPO Reno15c 5G మొబైల్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.57 అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ పీక్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది వివిధ రకాల స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది.. దీని వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది వెనక భాగంలో 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో పాటు 2MP మాక్రో కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో AF సపోర్ట్, 4K రికార్డింగ్ సపోర్ట్తో 50MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ OPPO Reno15c 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తోంది. ఇది Android 16 ఆధారిత ColorOS ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ లాంచ్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, డిమాండ్ విపరీతంగా ఉండడం వల్ల చాలా మంది కొనుగోలు చేయడంతో ధరలో కూడా మార్పులు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 8GB + 256GB స్టోరేజ్ ధర రూ.42,999గా ఉంది..
ఈ OPPO Reno15c 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్తో పాటు SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.2,975 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా HDFC, ICICI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే కూడా ఇదే తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్పై ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. దీనిని కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే దాదాపు రూ.33,450 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.9,549కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే మరింత తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది.
