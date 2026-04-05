Infinix GT 50 Pro: గేమర్స్‌కు పండగే.. రూ.25 వేలకే ప్రీమియం గేమింగ్ ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో ఫోన్!

Infinix GT 50 Pro Price: భారత మార్కెట్లోకి ఇన్ఫినిక్స్ GT 50 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మే నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 5, 2026, 04:08 PM IST

Infinix GT 50 Pro Price: బడ్జెట్ ధరల్లో శక్తివంతమైన గేమ్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ అంటే మనందరికీ గుర్తుకొచ్చేది ఒకటే అదే ఇన్ఫినిక్స్ బ్రాండ్ అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే మంచి మంచి మొబైల్స్ ను విడుదల చేస్తూ వస్తుంది.. అయితే, ఈ ఇన్ఫినిక్స్ సంస్థ అతి త్వరలోనే మరో శక్తివంతమైన మొబైల్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది Infinix GT 50 Pro పేరుతో విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం. గత వెర్షన్ల కంటే ఎంతో వినూత్నంగా.. ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో..అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో ఈ మొబైల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన ట్రాన్స్పరెంట్ విండోను కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీని ద్వారా ఫోన్లో ఉండే కూలింగ్ సిస్టం కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఫోన్ పని చేసినప్పుడు లోపల కదలికలు కూడా కనిపించేలా.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను డిజైన్ చేసినట్లు సమాచారం. కేవ్లార్ టెక్స్చర్, షార్ప్ లైన్లతో ఇది ప్రీమియం గేమింగ్ లుక్‌ను ఇస్తోంది. ఇది చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం లుక్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఇందులో గేమింగ్ కోసం మరెన్నో ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Infinix GT 50 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.78 అంగుళాల 1.5K అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ అత్యంత వేగవంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8400 అల్టిమేట్ (MediaTek Dimensity 8400 Ultimate) చిప్‌సెట్‌ను వాడినట్లు సమాచారం. అలాగే వెనక భాగంలో అద్భుతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ ఉంటుంది. దీంతోపాటు సెల్ఫీల కోసం 13MP కెమెరాను అమర్చారు. ఇందులో భారీ 6,500mAh బ్యాటరీ  ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి 45W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 15W వైర్‌లెస్ మ్యాగ్‌ఛార్జ్ 2.0 సపోర్ట్ ఉంటుంది. గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన మైక్రో పంప్ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టం కూడా అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.

ఇక గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఎందులో ఇన్ఫినిక్స్ కంపెనీ ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కూడా అందిస్తోంది. వీటికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..గేమింగ్ కంట్రోల్స్ సులభతరం చేసేందుకు ఈ ఫోన్‌లో డ్యూయల్ ప్రెజర్ షోల్డర్ ట్రిగ్గర్స్ (Shoulder Triggers) ఇచ్చారు. ఇవి 30 లక్షల సార్లు నొక్కిన తట్టుకునేలా.. కేవలం 20 మిల్లీ సెకండ్‌ల రెస్పాన్స్ టైమ్‌తో పనిచేస్తాయని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనిని భారత మార్కెట్లో వచ్చే నెలలో అధికారికంగా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ ఏడాది చివరి వారాల్లో ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ను అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి. ఇది భారత మార్కెట్‌లో రూ.25 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

