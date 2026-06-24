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Infinix Note 60 Pro: భారత మార్కెట్లోకి Infinix కొత్త సంచలనం.. సూపర్ కార్ డిజైన్‌తో కొత్త ఫోన్ లాంచ్!

Infinix Note 60 Pro Pininfarina Limited Edition: భారత మార్కెట్‌లోకి ఎంతో అద్భుతమైన సూపర్ కార్ డిజైన్‌తో Infinix Note 60 Pro Pininfarina Limited Edition స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:59 PM IST
Infinix Note 60 Pro: భారత మార్కెట్లోకి Infinix కొత్త సంచలనం.. సూపర్ కార్ డిజైన్‌తో కొత్త ఫోన్ లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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భారత మార్కెట్లోకి Infinix కొత్త సంచలనం.. సూపర్ కార్ డిజైన్‌తో కొత్త ఫోన్ లాంచ్!
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