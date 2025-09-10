English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

innoq spectra TV Price Features: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్ లో మరికొద్ది రోజుల్లో బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ప్రారంభం కానుంది. ఈనెల 23 నుంచి ఈ సేల్ ప్రారంభించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. అయితే ఈ క్రమంలో అనేక ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్, టీవీలు, మొబైల్స్ వంటి వాటిపై భారీ డిస్కౌంట్ ను అందుబాటులో ఉంచింది. ప్రస్తుతం innoq స్పెక్ట్రా టీవీ స్మార్ట్ టీవిని ఇప్పుడు కేవలం రూ. 3,470 ధరకే లభిస్తుంది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 10, 2025, 05:04 PM IST

ఇప్పుడిదే సేల్‌లో innoq స్పెక్ట్రా 32 అంగుళాల ఎల్ఈడీ స్మార్ట్ టీవీని ఇప్పుడు అతితక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో దీని ధర రూ.29,990 విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఫ్లిప్ కార్ట్ వెబ్‌సైట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌టీవీపై అత్యధికంగా 75 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ తగ్గింపు తర్వాత ఈ స్మార్ట్ టీవీ కేవలం రూ.7,470 ధరకే లభిస్తుంది. కాకపోతే ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనుగోలు సమయంలో దీని ధర మరింత తగ్గించుకునేందుకు ఓ ఉపాయం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

innoq స్పెక్ట్రా ఎల్ఈడీ  32 inch HD స్మార్ట్‌టీవీని కొనుగోలు చేసే సమయంలో మీ వద్ద ఉన్న ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిక్ బ్యాంకు లేదా ఎస్‌బీఐ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించడం ద్వారా మీరు అత్యధికంగా రూ. 4,000 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ లభిస్తుంది. దీంతో స్మార్ట్‌టీవీ ధర కేవలం రూ.3,470 చేరుతుంది.   

అంతే కాకుండా మీ పాత స్మార్ట్‌టీవీతో ఎక్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా అత్యధికంగా మీరు రూ. 2,000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందుతారు. కానీ, ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనుగోలుపై ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ వర్తింపు లేదు. దీంతో ఈ స్మార్ట్ టీవీని రూ. 3,470 ధరకే ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు.

innoq స్పెక్ట్రా  LED స్మార్ట్ టీవీ 32 inch HD ఫీచర్స్: నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, యూట్యూబ్, జియో హాట్‌స్టార్, సోనీ లీవ్ వంటి యాప్స్‌ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. అంతే కాకుండా.. ఇందులో ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్.. 1366 x 768 పిక్సెల్స్ HD రెడీ రిజల్యూషన్... 30 W సౌండ్ అవుట్‌పుట్... 60 Hz రీఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంది. 

innoq spectra 32 inchinnoq spectra 32 inch smart tv offersinnoq smart tv 32 inch reviewinnoq smart tv 32 inchinnoq smart tv 32-inch price

