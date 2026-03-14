Instagram Encryption Removal News: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మేటర్ తన ఇంస్టాగ్రామ్ వినియోగదారులకు ఊహించని షాకింగ్ వార్తను వెల్లడించింది. ఇంస్టాగ్రామ్ ఫ్లాట్ ఫామ్ లో చాటింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత కీలకమైన భద్రతా ఫీచర్ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ను మే 8వ తేదీ నుంచి తొలగించుకున్నట్లు సమస్త తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో ఇంస్టాగ్రామ్ లోని యూజర్లు ప్రైవసీకి ఊహించని స్థాయిలో అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మెటా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలేంటి? అసలు ఏం జరుగుంటుంది దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మెసేజ్ చేసే వ్యక్తి.. దానిని చదివే వ్యక్తికి తప్ప ఇతరులకు ఆ కంటెంట్ చదివే అవకాశం అస్సలు ఉండదు. చివరికి మెటా కంపెనీకి కూడా ఈ అవకాశం లేకపోవడం విశేషం. కానీ తాజా మార్పులతో ఇకపై యూసర్లు పంపే ఫోటోలతో పాటు వీడియోలు, టెక్స్ట్ మెసేజ్లు మిఠా యాజమాన్యం పర్యవేక్షించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై అధికారికంగా కంపెనీ ఎలాంటి కారణాలు వెల్లడించ లేకపోయినప్పటికీ.. అంతర్గత వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. పిల్లల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ ఫీచర్ ని తొలగించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పిల్లల పట్ల లైంగిక దాడులతో పాటు వేధింపులు, హానికరమైన కంటెంట్ వ్యాప్తి జరుగుతుందని పలు దేశాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అశ్లీలమైన కంటెంట్ తో పాటు వేధింపులకు గురి చేసే మెసేజ్లు ఏఐ సహాయంతో ముందుగానే గుర్తించేందుకు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే సోషల్ మీడియాలో నేరాలను అరికట్టేందుకు వీలుకా కంటెంట్ పర్యవేక్షణ అధికారము ఉండాలని బ్రిటన్తో పాటు అమెరికా వంటి దేశాలు గతంలో డిమాండ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే..
అంతేకాకుండా ఇంస్టాగ్రామ్ త్వరలోనే నేరాలకు సంబంధించిన చాటింగ్ చేసే వారిని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేకమైన సిస్టం తీసుకురావడమే కాకుండా.. వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చే టీచర్ ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. సాధారణ వినియోగదారులు మాత్రం ఈ నిర్ణయం స్వాగతిస్తున్న.. కొంతమంది మాత్రం దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. తమ వ్యక్తిగత సంభాషణలు సంస్థ పర్యవేక్షణలోకి వెళ్లడం సీక్రెట్ దెబ్బతింటుందని వారి భావిస్తున్నారు. ఇది కేవలం అనుమాదాస్పద కంటెంట్తో పాటు పిల్లల భద్రత కోసం మాత్రమే పరిమితం అవుతుందా? లేక అందరి డేటా పై మెటా కన్నెస్తుందా అనేది వేచి చూడాల్సిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook