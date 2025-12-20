English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • iPhone 15 Offer Price: ఐఫోన్ 15 కేవలం రూ.11,050లకే! ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్..ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి!

iPhone 15 Offer Price: ఐఫోన్ 15 కేవలం రూ.11,050లకే! ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్..ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి!

iPhone 15 Flipkart Offer Price: మీరు ఐఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది మంచి సమయం. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్.. ఐఫోన్ 15పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ సేల్ ముగింపు దశకు వచ్చేసింది. ఎంపిక చేసిన కొన్ని మోడల్స్‌పై భారీ డిస్కౌంట్లు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఐఫోన్ 15 మోడల్‌పై భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:40 PM IST

యాపిల్ ఐఫోన్ 15 (128 GB) వేరియంట్ సాధారణ ధర రూ. 69,900 కాగా, ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రస్తుతం 7 శాతం నేరుగా డిస్కౌంట్‌తో రూ. 64,900 కే అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. అయితే బ్యాంక్ ఆఫర్లుస ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను ఉపయోగిస్తే ఈ ధర మరింత తగ్గుతుంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగించి కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు రూ. 4,000 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ పొందవచ్చు. ఇది అసలైన గేమ్ ఛేంజర్! మీ పాత మొబైల్ కండిషన్ బాగుండి, హై-ఎండ్ మోడల్ అయితే గరిష్టంగా రూ. 53,850 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ లభిస్తుంది.

ఐఫోన్ కొనుగోలు ధర రూ. 64,900గా ఉండగా.. దానిపై అత్యధికంగా  రూ. 53,850 ఎక్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉండొచ్చు. దీంతో రూ. 11,050 ధరకే ఐఫోన్ 15 కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి వస్తుంది.

ఐఫోన్ 15 ఫీచర్లు..
ఐఫోన్ 15లో అధునాతన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
డిస్‌ప్లే: 15.49 సెం.మీ (6.1 అంగుళాల) సూపర్ రెటీనా ఎక్స్‌డీఆర్ డిస్‌ప్లే
కెమెరా: 48 MP మెయిన్ కెమెరా, 12 MP ఫ్రంట్ కెమెరా
ప్రాసెసర్: అత్యంత శక్తివంతమైన A16 బయోనిక్ చిప్ (6 కోర్ ప్రాసెసర్).
పోర్ట్: ఈ మోడల్ నుండి యాపిల్ USB-C టైప్ ఛార్జింగ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.

గమనిక:
ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ అనేది మీ పాత ఫోన్ మోడల్, దాని తయారీ సంవత్సరం, ప్రస్తుత కండిషన్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్డర్ ఇచ్చే ముందే మీ పిన్ కోడ్ వద్ద ఎంత ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ వస్తుందో ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాప్‌లో తనిఖీ చేసుకోండి.

Also Read: School Holidays: ఏపీ, తెలంగాణల్లో 8 రోజులు సెలవులు..డిసెంబరు 21 నుంచి 28 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు!

Also Read: Bala Ramayanam Seetha: Jr.ఎన్టీఆర్ తొలి హీరోయిన్ గుర్తుందా? 'బాలరామాయణం'లో సీత సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పి ఏం చేస్తుందో తెలుసా?

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

