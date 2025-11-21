iPhone 16 Offers: ఐఫోన్ 16పై రూ.25,000 భారీ డిస్కౌంట్..బంపర్ డిస్కౌంట్..కొద్దిరోజులు ఆఫర్ మాత్రమే!

iPhone 16 Plus Offers: ఐఫోన్ కొనాలని చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది శుభవార్త! ప్రీమియం ఆపిల్ ఫోన్ను బడ్జెట్ పరిమితులు లేకుండా సొంతం చేసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం. శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో కూడిన ఐఫోన్ 16 ప్లస్ ప్రస్తుతం బంపర్ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది.
iPhone 16 Plusపై భారీ తగ్గింపు ఎక్కడంటే?
ఐఫోన్ 16 సిరీస్లో భాగంగా 2024లో విడుదలైన ఐఫోన్ 16 ప్లస్ ప్రారంభ ధర రూ. 89,900. అయితే ప్రస్తుత ఆఫర్ల ద్వారా మీరు దాదాపు రూ. 25,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఐఫోన్ 16 ప్లస్ రిలయన్స్ డిజిటల్ వెబ్సైట్లో రూ. 89,900 బదులుగా కేవలం రూ. 68,990 ధరకే లభిస్తోంది. అంటే, మీకు నేరుగా రూ. 21,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్: ఈ ఫోన్ను మీరు IDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా EMI పద్ధతిలో కొనుగోలు చేస్తే, అదనంగా రూ. 4,000 డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. చివరిగా.. ఈ రెండు ఆఫర్లను కలిపితే, మీరు ఐఫోన్ 16 ప్లస్ను కేవలం రూ. 64,990కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా అదనపు తగ్గింపును కూడా పొందే అవకాశం ఉంది.
ఐఫోన్ 16 ఫీచర్స్..
డిజైన్, పనితీరు, ఫీచర్ల పరంగా ఐఫోన్ 16 ప్లస్ అద్భుతం అని చెప్పొచ్చు. ఇది 6.7-అంగుళాల పెద్ద సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఆపిల్ ప్రవేశపెట్టిన శక్తివంతమైన A18 చిప్సెట్ ద్వారా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది మల్టీ-టాస్కింగ్ను సులభంగా నిర్వహిస్తుంది.
కెమెరా:
రేర్ కెమెరా: 48MP ప్రధాన కెమెరా + 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్
ఫ్రంట్ కెమెరా: 12MP సెల్ఫీ కెమెరా
అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో తయారు చేసిన ఈ ఫోన్, నీరు, ధూళి నిరోధకత కోసం IP68 రేటింగ్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ ఏకంగా 27 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందిస్తుంది. అంటే, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా నిరంతరాయంగా వీడియో స్ట్రీమింగ్ను ఆస్వాదించవచ్చు. ప్రీమియం లుక్, అద్భుతమైన పనితీరును అందించే ఈ ఐఫోన్ను భారీ తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే సరైన అవకాశం.
