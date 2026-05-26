/iPhone 17 Discount: ఐఫోన్ 17 పై భారీ డిస్కౌంట్.. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో ఇంకా తక్కువ ధరకే.. ఎక్కడంటే!

iPhone 17 Discount:ప్రస్తుతం విజయ్ సేల్స్లో ఐఫోన్ 17 ప్రారంభ ధర రూ.81,490గా ఉంది. ఇది 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర. మొదట ఈ ఫోన్ను రూ.82,900 ధరతో విడుదల చేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఫ్లాట్గా రూ.1,410 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్లతో ఇంకా భారీ తగ్గింపు
ఇదే కాకుండా కొన్ని బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై అదనపు డిస్కౌంట్ కూడా అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ కార్డులపై రూ.4,000 వరకు ఇన్స్టంట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది.
దీంతో ఫోన్ అసలు ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. పాత ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఇంకా తక్కువ ధరకు ఐఫోన్ 17 సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఎక్స్చేంజ్ విలువ పాత ఫోన్ పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఐఫోన్ 17లో ఏం ప్రత్యేకం?
యాపిల్ నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ ఇదే. ప్రీమియం డిజైన్తో పాటు మంచి పనితీరు అందించేలా కంపెనీ ఈ ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది.
ఈ ఫోన్లో యాపిల్ A19 చిప్సెట్ ఇచ్చారు. భారీ గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ చేసినా ఫోన్ స్మూత్గా పనిచేస్తుందని రివ్యూలు చెబుతున్నాయి. గేమింగ్ సమయంలో కూడా ల్యాగ్ సమస్యలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని సమాచారం.
డిస్ప్లే అదిరిపోయింది
ఐఫోన్ 17లో 6.3 అంగుళాల OLED డిస్ప్లే ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈసారి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అందించడం పెద్ద హైలైట్గా మారింది. ఐఫోన్ 16లో ఈ ఫీచర్ లేకపోవడంతో చాలా మంది నిరాశ చెందారు. ఇప్పుడు యాపిల్ ఆ లోటును భర్తీ చేసింది.
స్క్రీన్ కలర్స్ చాలా బ్రైట్గా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే బెజెల్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండటంతో ఫోన్ లుక్ మరింత ప్రీమియంగా కనిపిస్తోంది.
కెమెరా ఫీచర్లు కూడా టాప్
ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టపడే వారికి ఈ ఫోన్ మంచి ఎంపికగా మారొచ్చు. ఇందులో 48 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 48 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా ఇచ్చారు.
తక్కువ లైట్లో కూడా మంచి ఫోటోలు వస్తాయని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీడియో రికార్డింగ్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటుందని సమాచారం.
కొనాలా వద్దా?
ఐఫోన్ 17 ప్రస్తుతం డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉండటంతో యాపిల్ అభిమానులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 120Hz డిస్ప్లే, A19 ప్రాసెసర్, పవర్ఫుల్ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఈ ఫోన్ను మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిపాయి.
బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కలిపితే ధర ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉండటంతో ప్రస్తుతం ఇది మంచి డీల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook