English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Iphone 17E: యాపిల్‌ నుంచి మరో కొత్త ఐఫోన్.. ఫీచర్స్‌, ధర లీక్‌!

Iphone 17E Release Date: త్వరలోనే మార్కెట్‌లో ఐఫోన్ 17e స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మొబైల్ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ రూ.60 వేల లోపే అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:57 PM IST

Trending Photos

Shhyamali De on Samantha: నిద్రలేని రాత్రులు గడిపా.. సమంత పెళ్లి గురించి గురించి రాజ్ నిడిమోరి మాజీ భార్య..!
6
Shhyamali De
Shhyamali De on Samantha: నిద్రలేని రాత్రులు గడిపా.. సమంత పెళ్లి గురించి గురించి రాజ్ నిడిమోరి మాజీ భార్య..!
Business Ideas: మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న రూ.5 లక్షల లోన్‎ తీసుకుని ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు మీవే..!!
6
Mudra loan
Business Ideas: మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న రూ.5 లక్షల లోన్‎ తీసుకుని ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు మీవే..!!
Hero Allu Arjun: పుష్ప 2 సినిమాపై అల్లు అర్జున్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.. మరువలేని అద్భుతమైన ప్రయాణం అంటూ..!!
5
allu arjun
Hero Allu Arjun: పుష్ప 2 సినిమాపై అల్లు అర్జున్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.. మరువలేని అద్భుతమైన ప్రయాణం అంటూ..!!
Public holiday tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే..!
5
Public Holiday Tomorrow
Public holiday tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే..!
Iphone 17E: యాపిల్‌ నుంచి మరో కొత్త ఐఫోన్.. ఫీచర్స్‌, ధర లీక్‌!

Iphone 17E Release Date Telugu News: ప్రముఖ యాపిల్‌ కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి త్వరలోనే  ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ఐఫోన్ 17e (Iphone 17E) పేరుతో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ 2026 సంవత్సరం మొదటి నెలలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో లీక్స్‌ ఫుల్‌ వైరల్ అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది మొస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్‌ BOE డిస్ప్లేతో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే కాకుండా దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ  ఐఫోన్ 17e స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదలకు ముందే  ఐఫోన్ 17e స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో లీక్‌ అయ్యాయి. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ A19 చిప్‌ సెట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో సింగిల్‌ సెటప్‌ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెనక భాగంలో  48-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్‌ భాగంలో 18-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా వస్తోంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా అద్భుతమైన డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా స్పెషల్ డైనమిక్ ఐలాండ్ డిస్‌ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన హార్డ్‌వేర్‌తో పాటు రెస్పాన్సివ్ నోటిఫికేషన్‌లతో సహా సాఫ్ట్‌వేర్ ఆధారిత అప్‌గ్రేడ్‌లను కూడా ఇందులో అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇది వివిధ రకాల స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో లాంచ్‌ కాబోతోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అధికారక ప్రకటను కంపెనీ త్వరలోనే చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Oneplus Ace 6T: రూ.33 వేలలోపే Oneplus Ace 6T మొబైల్ విడుదల.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే..

ఐఫోన్ 17e స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా స్లిమ్‌ డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు మరికొంతమంది టిప్‌స్టార్స్‌ తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా దీని ధర రూ.60 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుందని సమాచారం. ఇది రెండు లేదా మూడు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌, రెండు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. విడుదల, ధరకు సంబంధించిన అధికారక ప్రకటన చేసే ఛాన్స్‌ ఉంది..

Also Read: Oneplus Ace 6T: రూ.33 వేలలోపే Oneplus Ace 6T మొబైల్ విడుదల.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Iphone 17EIphone 17E 5G17E IphoneIphone 17E LeakIphone 17E News

Trending News