Iphone 17E: యాపిల్‌ నుంచి మరో కొత్త ఐఫోన్.. ఫీచర్స్‌, ధర లీక్‌!

Iphone 17E Release Date Telugu News: ప్రముఖ యాపిల్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి త్వరలోనే ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ఐఫోన్ 17e (Iphone 17E) పేరుతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ 2026 సంవత్సరం మొదటి నెలలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో లీక్స్ ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది మొస్ట్ పవర్ఫుల్ BOE డిస్ప్లేతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే కాకుండా దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ ఐఫోన్ 17e స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలకు ముందే ఐఫోన్ 17e స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ A19 చిప్ సెట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో సింగిల్ సెటప్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెనక భాగంలో 48-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 18-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా వస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా అద్భుతమైన డిజైన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా స్పెషల్ డైనమిక్ ఐలాండ్ డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన హార్డ్వేర్తో పాటు రెస్పాన్సివ్ నోటిఫికేషన్లతో సహా సాఫ్ట్వేర్ ఆధారిత అప్గ్రేడ్లను కూడా ఇందులో అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇది వివిధ రకాల స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో లాంచ్ కాబోతోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అధికారక ప్రకటను కంపెనీ త్వరలోనే చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఐఫోన్ 17e స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా స్లిమ్ డిజైన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు మరికొంతమంది టిప్స్టార్స్ తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా దీని ధర రూ.60 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుందని సమాచారం. ఇది రెండు లేదా మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్, రెండు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. విడుదల, ధరకు సంబంధించిన అధికారక ప్రకటన చేసే ఛాన్స్ ఉంది..
