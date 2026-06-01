/iPhone 18 Pro: ఐఫోన్ 18 ప్రో ఫోటోలు లీక్.. ఆ నాలుగు అదిరిపోయే రంగులు చూశారా!

iPhone 18 Pro Dummy Units Leaked: యాపిల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్కు సంబంధించిన కీలక సమాచారం ఇటీవల లీక్ అయింది.. సెప్టెంబర్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ల డమ్మీ యూనిట్ల ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్చల్ చేస్తున్నాయి. తాజా లీకుల ప్రకారం.. ఈసారి యాపిల్ సంస్థ డిజైన్లు కొన్ని మార్పులు చేయడంతో పాటు.. నాలుగు సరికొత్త ఆకర్షణీయమైన కలర్ వేరియంట్లలో ఈ ఫోన్లను తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వీటికి సంబంధించిన డిజైన్ వివరాలు, ఫీచర్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కొత్త రంగులు.. మోనోటోన్ డిజైన్..
ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్లో ఈసారి డార్క్ చెర్రీ రంగు చాలా ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణగా నిలిచేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఉన్న కాస్మిక ఆరెంజ్ స్థానంలో దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. దీంతోపాటు లైట్ బ్లూ, డార్క్ గ్రేతో పాటు క్లాసిక్ సిల్వర్ రంగులో ఈ ఫోన్ లభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న డ్యూయల్టోన్ బ్యాక్ ప్యానెల్ డిజైన్ను పక్కనపెట్టి.. కెమెరా బంపుతో పాటు వెనక క్లాస్ ఒకే రంగులో ఉండేలా సింగిల్ టౌన్ మోనోటోన్ మ్యాట్ ఫినిషింగ్ తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
చాలా చిన్నదిగా డైనమిక్ ఐలాండ్..
డిస్ప్లే పరంగా చూస్తే.. ఐఫోన్ 18 ప్రో 6.3 అంగుళాలు, ప్రో మాక్స్ 6.9 అంగుళాల స్క్రీన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, స్క్రీన్ పై భాగంలో ఉండే Dynamic Island సైజు యాపిల్ సుమారు 35 శాతం మేరకు తగ్గించినట్లు లీకైన చిత్రాల ద్వారా స్పష్టమవుతుంది. ఇందులో కంపెనీ ఇన్ డిస్ప్లే పేస్ ఐడి సాంకేతికతను వాడటం వల్ల ఈ నాచ్ పరిమాణాన్ని తగ్గించి.. వినియోగదారులకు మరింత ఎక్కువగా స్క్రీన్ స్పేస్ ను కల్పించినట్లు తెలుస్తోంది..
అద్భుతమైన ప్రాసెసర్ ఫీచర్లు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోయే కెమెరా టెక్నాలజీ ఈసారి హైలెట్గా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. యాపిల్ మొట్టమొదటిసారిగా వేరియబుల్ అపెంచర్ సిస్టం పరిచయం చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల తక్కువ వెలుతురులోనూ అద్భుతమైన ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా వెనకవైపు 48 మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. ఇక ముందు భాగంలో 48 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఇక ఈ మొబైల్లో అత్యంత అధునాతన 2 నానోమీటర్ (2nm) ప్రాసెస్ ఆధారంగా తయారైన A20 ప్రో చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది గతంలో కంటే 15 శాతం వేగవంతమైన పర్ఫామెన్స్తో పాటు.. 30 శాతం మెరుగైన బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. అలాగే క్వాల్కామ్ మోడెమ్లకు స్వస్తి పలుకుతూ యాపిల్ సొంతంగా తయారుచేసిన C2 మోడెమ్ను ఇందులో వాడనున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ని కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్లో ఈసారి ఎంతో శక్తివంతమైన 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది..
