  • iPhone 18 Pro ఫోన్‌ ఈ ఫీచర్స్ చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. డిజైన్ లీక్!

iPhone 18 Pro Leak: ఐఫోన్ 18 ప్రో డిజైన్ ఇటీవలే లీకై సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తుంది. ఇది గతంలో విడుదల చేసిన మోడల్స్ కంటే చాలా విభిన్నంగా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 3, 2026, 03:26 PM IST

iPhone 18 Pro Leak: యాపిల్ మొబైల్స్ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు.. ఎందుకంటే కంపెనీ ఎప్పుడు ఫ్లాగ్‌షిప్ రేంజ్‌లోనే స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తుంది. ముఖ్యంగా గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్ అత్యంత బడ్జెట్ లోనే విడుదలయ్యాయి. అయితే, ప్రతి ఏడాది ఈ కంపెనీ కొత్త సిరీస్ ను విడుదల చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. దీనిని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ ఈ ఏడాది కూడా iPhone 18 సిరీస్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. విడుదలకు ముందే iPhone 18 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన డిజైన్స్ వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఈసారి విడుదల కాబోయే ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా డిజైన్ పరంగా చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటుందని లీకైన వివరాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ iPhone 18 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ సెప్టెంబర్ నెలలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఐఫోన్ 18 ప్రో  ఫోన్‌లో ముందు భాగంలో కనిపించే డైనమిక్ ఐలాండ్ పరిమాణం తగ్గనుండటం ప్రధానాకర్షణగా నిలవనుంది. త్వరలో విడుదల కాబోయే ఈ మొబైల్ ఐలాండ్ కేవలం 25 నుంచి 30 శాతం వరకు చిన్నదిగా కనిపిస్తూ ఉండబోతోంది. దీనికోసం యాపిల్ సంస్థ వినూత్నంగా లేజర్ మైక్రో డ్రిల్లింగ్ టెక్నాలజీని వినియోగించినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఫేస్ ఐడికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇల్యూమినేటర్‌ను డిస్‌ప్లే కింది భాగంలో అమర్చబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్‌లో భారీ మార్పులు చేయబోతున్నట్లు సమాచారం..

అయితే, డైనమిక్ ఐలాండ్ మార్చడం వల్ల డిస్ప్లే మరింత పెద్దగా కనిపించడమే కాకుండా.. స్క్రీన్ పరిమాణం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. దీని కారణంగా చూసేవారికి స్క్రీన్ పైభాగం పూర్తిగా ప్రీవియంగా కనిపిస్తుంది.  డిజైన్ మార్పులతో పాటు ప్రాసెసింగ్‌లో కూడా అనేకమార్పులు తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ఆపిల్ సొంతంగా తయారు చేసిన A20 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. మునుపటి మోడల్స్ కంటే మెరుగైన ప్రాసెసింగ్‌తో పాటు అద్భుతమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా వెనక భాగంలో డిజైన్ ఇటీవల విడుదలైన పాత ఐఫోన్ 17 ప్రోకి సమానంగా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ యాపిల్ ఐఫోన్ 18 సిరీస్‌(iPhone 18 Pro)లో భాగంగా కొన్ని రకాల కొత్త ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, దీనిని సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రస్తుత CEO కొనసాగుతున్న టిమ్ కుక్ సారధ్యంలో.. ఈ సిరీస్ ను విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకంగా కంపెనీ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అనే కొత్త కెమెరా ఫీచర్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. ఈసారి విడుదల కాబోయే యాపిల్ మొబైల్ డిజైన్ పరంగా కాకుండా ఫంక్షనాలిటీ పరంగా కూడా వినియోగదారులను చాలా వరకు ఆకట్టుకునే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, అతి త్వరలోనే యాపిల్ కంపెనీ నుంచి ఈ సిరీస్‌పై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

