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iPhone చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ బ్యాటరీ.. iPhone 18 Pro లీక్స్ చూశారా!

iPhone 18 Pro Max Leaks: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి విడుదల కాబోయే ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌లో భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీని బ్యాటరీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:24 PM IST
iPhone చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ బ్యాటరీ.. iPhone 18 Pro లీక్స్ చూశారా!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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