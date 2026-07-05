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iPhone Air 2 లీక్స్.. 5.6mm అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్, A20 ప్రో చిప్‌సెట్‌తో అరాచకం!

iPhone Air 2 Leaks: యాపిల్ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకునేలా సరికొత్త ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 (iPhone Air 2) వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయ్యాయి. ప్రముఖ టెక్ అనలిస్టుల లీక్‌ చేసిన వివరాల్లోకి.. ఈ ఫోన్ కేవలం 5.6 మిమీ మందంతో, అత్యంత పవర్‌ఫుల్ టైటానియం అల్లాయ్ బాడీతో అల్ట్రా స్లిమ్ లుక్‌లో రాబోతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:07 PM IST
iPhone Air 2 లీక్స్.. 5.6mm అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్, A20 ప్రో చిప్‌సెట్‌తో అరాచకం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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