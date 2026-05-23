/iPhone Phishing Link: ఐఫోన్ యూజర్లకు వార్నింగ్.. సైబర్ నేరగాళ్లకు ఈజీగా దొరికేస్తున్నారు..తస్మాత్ జాగ్రత్త!

iPhone Phishing News: ఇటీవల కాలంలో ఐఫోన్ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు ఒక సరికొత్త మోసానికి తెరలేపారు. మీ ఐఫోన్ పోయినా లేదా ఎవరైనా దొంగిలించినా తిరిగి పొందే వినియోగదారులనే టార్గెట్ చేసుకోని సైబర్ నేరగాళ్లు తెగబడుతున్నారు. దీనిపై కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని I4C (ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్) కు చెందిన నేషనల్ సైబర్క్రైమ్ థ్రెట్ అనలిటిక్స్ యూనిట్ (NCTAU) తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఆపిల్ సపోర్ట్ (Apple Support) పేరుతో వస్తున్న నకిలీ ఎస్ఎంఎస్ల (SMS) పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
సైబర్ నేరగాళ్లు అంచెలంచెలుగా బాధితులను బురిడీ కొట్టించి, వారి ఫోన్లను శాశ్వతంగా దక్కించుకుంటున్నారు. ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే.. ఇటీవల ఐఫోన్ పోగొట్టుకున్న లేదా దొంగతనానికి గురైన బాధితుల వివరాలను నేరగాళ్లు సేకరిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆ ఫోన్ భౌతికంగా దొంగల చేతిలోనే ఉంటుంది.
బాధితుడి మొబైల్కు కేవలం నంబర్లతో కూడిన హెడర్తో ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది. అది సరిగ్గా ఆపిల్ సపోర్ట్ లేదా "ఫైండ్ మై డివైస్" (Find My Device) నుండి వచ్చినట్లే ఉంటుంది. అందులో "మీ ఫోన్ తాత్కాలికంగా స్విచ్ ఆఫ్ అయింది" అని లేదా "డేటా డిలీట్ కాకుండా ఉండాలంటే వెంటనే ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి" అని భయపెడతారు. ఆ విధంగా బాధితులు ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే.. ఆపిల్ అధికారిక ఐక్లౌడ్ (iCloud) లాగిన్ పేజీని పోలిన నకిలీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది.
ఆ నకిలీ పేజీలో బాధితులు తమ ఆపిల్ ఐడీ (Apple ID), పాస్వర్డ్లను ఎంటర్ చేయగానే, దొంగలు వాటిని దొంగిలిస్తారు. ఆ వెంటనే ఆపిల్ నుండి వచ్చే టూ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ లేదా ఓటీపీ (OTP)ని కూడా ఆ వెబ్సైట్ ద్వారా నొక్కేస్తారు.
ఐడీ, ఓటీపీ దొరకడమే ఆలస్యం.. నేరగాళ్లు బాధితుడి అసలు ఐక్లౌడ్ ఖాతాలోకి లాగిన్ అయిపోతారు. దొంగిలించిన ఐఫోన్ నుండి బాధితుడి ఆపిల్ ఐడీని పూర్తిగా తొలగిస్తారు (Unlink చేస్తారు). దీనివల్ల ఫోన్లోని "ఫైండ్ మై ఐఫోన్" డిసేబుల్ అయిపోతుంది. సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు అన్నీ లాక్ ఓపెన్ అయిపోవడంతో, దొంగలు ఆ ఫోన్ను ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మార్కెట్లో తిరిగి అమ్ముకుంటారు.
ఐఫోన్ యూజర్లకు ముఖ్యమైన సూచనలు..
సైబర్ దాడుల నుండి మీ ఐఫోన్ను, డేటాను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి ఈ క్రింది సూచనలు తప్పక పాటించండి.
లింక్లపై క్లిక్ చేయవద్దు: ఎస్ఎంఎస్ (ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ నంబర్ల హెడర్స్) ద్వారా వచ్చే ఎలాంటి లింకులను క్లిక్ చేయవద్దు. ఒకవేళ క్లిక్ చేసినా, వివరాలు ఇచ్చే ముందు URL అడ్రస్ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి.
CEIR పోర్టల్లో బ్లాక్ చేయండి: మీ మొబైల్ పోయిన వెంటనే, దాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా ఉండటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక CEIR పోర్టల్ ద్వారా ఫోన్ను బ్లాక్ చేయండి.
ఓటీపీలను షేర్ చేయొద్దు: ధృవీకరణ లేని వెబ్సైట్లలో ఓటీపీలను ఎంటర్ చేయవద్దు. మీ ఓటీపీని ఎవరికీ చెప్పవద్దు.
అధికారిక సర్వీస్ మాత్రమే వాడండి: మీ ఫోన్ లొకేషన్ ట్రాక్ చేయడానికి కేవలం ఆపిల్ అధికారిక పేజీని మాత్రమే వాడండి. https://www.icloud.com/find
సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్: ఎల్లప్పుడూ టూ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ (2FA) ఆన్లో ఉంచుకోండి. మీ ఆపిల్ ఐడీకి బలమైన పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోండి. ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్ను అప్డేట్గా ఉంచండి.
గమనిక: ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి సైబర్ మోసానికి గురైతే, ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ లో ఫిర్యాదు చేయండి లేదా 1930 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయండి.
