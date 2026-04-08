Iphone Ultra: వచ్చేస్తోంది ఐఫోన్ అల్ట్రా.. మడతపెట్టే ఐఫోన్ ఫీచర్స్ ఇవే!

Iphone Ultra Leaks Latest News: స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న దిగ్గజ సంస్థ యాపిల్ త్వరలో ఫొల్టబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అతి త్వరలోనే అద్భుతమైన డిజైన్తో మార్కెట్లోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటివరకు కేవలం పుకార్లకే పరిమితమైన యాపిల్ ఫోన్ డబుల్ ఫోన్ గురించి.. తాజాగా ఒక ఆసక్తికరమైన లీక్ బయటికి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ ఐఫోన్ అల్ట్రా పేరుతో మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్లు ప్రముఖ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని మోడల్స్తో పోలిస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం గూగుల్తో పాటు సాంసంగ్ వంటి సంస్థలు ఫొల్టబుల్ మార్కెట్లో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ వస్తున్నాయి. యాపిల్ తన మొదటి ఫోల్డబుల్ డిజైన్ అత్యంత ప్రీమియం లుక్కులో కనిపించేందుకు యాపిల్ వివిధ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండట. కేవలం పేరు మార్చడమే కాకుండా.. అల్ట్రా స్థాయిలో అత్యున్నత ఫీచర్లు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో యాపిల్ తన ప్రో మోడల్స్ను ఎలాగైతే వివిధ రకాల కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిందో.. ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లోపలి భాగంలో ఒక పెద్ద ఫొల్టబుల్ స్క్రీన్తో పాటు.. సెకండరీ డిస్ప్లే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన వివరాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది ప్రీమియం కేటగిరీలో రాబోతుంది కాబట్టి.. దీని ధర సాధారణ యాపిల్ మొబైల్స్ కంటే పది రేట్లు ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా పూల డబ్బులు ఫోన్లను వచ్చే ప్రధాన సమస్యలైనా క్రిజ్ కనిపించకుండా యాపిల్ సరికొత్త మెకానిజంపై పని చేస్తున్నట్లు లీకైన వివరాలు తెలుపుతున్నాయి. ఇందులో కెమెరా కూడా గత మోడల్స్ కంటే ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని సమాచారం..
యాపిల్ ప్రియులు గత కొంతకాలంగా హోల్డబుల్ ఐఫోన్ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, యాపిల్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ను ఎప్పుడు విడుదల చేస్తాదని అంశంపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. కానీ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. ఐఫోన్ అల్ట్రా 2026 సంవత్సరం చివరి నెలలో లేదా 2027 సంవత్సరం మొదటి నెలలో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. యాపిల్ ఏ ఉత్పత్తిని తెచ్చిన అది పరిపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. అందుకే ఫోన్ డబ్బులు టెక్నాలజీలో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్ది.. అత్యద్భుతమైన నాణ్యతతో ఈ అల్ట్రా ఫోన్ను తీసుకురావాలని కంపెనీ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తానికి ఐఫోన్ అల్ట్రా మొబైల్ మార్కెట్లోకి వస్తే.. అది స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలోనే సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలుకుతుందని టెక్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Also Read: Cheapest Suv Market: కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? NSP మార్కెట్లో రూ.9 లక్షలకే థార్, క్రెటా.. డీటెయిల్స్ ఇవే!
