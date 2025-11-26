English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Iqoo 15 Launch: పవర్‌పుల్‌ 7000mAh బ్యాటరీతో iQOO 15 లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Iqoo 15 Launch: పవర్‌పుల్‌ 7000mAh బ్యాటరీతో iQOO 15 లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Iqoo 15 Launch Date In India Telugu: మార్కెట్‌లోకి iQOO 15 స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 26, 2025, 12:29 PM IST

Iqoo 15 Launch: పవర్‌పుల్‌ 7000mAh బ్యాటరీతో iQOO 15 లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Iqoo 15 Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ ఐకూ (iQOO) మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది చాలా ప్రీమియం లుక్‌లో లాంచ్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ iQOO 15 పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది అత్యద్భుతమైన డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, స్పెషల్ ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌తో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రీమియం లుక్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ iQOO 15 స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా OriginOS 6పై రన్‌పై విడుదలైంది. అలాగే ఇది Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీనిని ఐకూ కంపెనీ ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్‌లో భాగంగా విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే ఈ ఈవెంట్‌ కూడా ముగిసింది.. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 12GB + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.72,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 16GB + 512GB స్టోరేజ్ ధర మార్కెట్‌లో రూ.79,999తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ మొదటగా అమెజాన్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే ఇది iQOO ఇండియాలో కూడా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ iQOO 15 మొబైల్ 6.85-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేతో పాటు 130Hz స్క్రీన్ శాంప్లింగ్ రేటు సపోర్ట్‌తో విడుదలైంది. ఈ డిస్ల్పే గేమింగ్‌ చేసేవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన P3 కలర్ గామట్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Read More: Motorola E40: ఫోన్‌ ఛార్జర్‌ ధరకే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola E40 మొబైల్! ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

ఈ iQOO 15 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన డిస్‌ప్లే 2K రిజల్యూషన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ 7000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది ప్రత్యేకంగా 100W వైర్డ్‌ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఈ మొబైల్ చాలా శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ యొక్క స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతోంది. ఇది  వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ కెమెరా దాదాపు 100x డిజిటల్ జూమ్‌తో అందుబాటులో వచ్చింది. ఇవే కాకుండా అదనంగా రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు కూడా లభిస్తాయి. ఇక ఫ్రంట్‌ భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇది Android 16 ఆధారంగా OriginOS 6తో విడుదలైంది. 

Read More: Motorola E40: ఫోన్‌ ఛార్జర్‌ ధరకే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola E40 మొబైల్! ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Iqoo 15 LaunchIqoo 15Iqoo 15 Launch DateIqoo 15 India LaunchIqoo 15 India Launch Date

