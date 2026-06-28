Iqoo 15r Price Drop On Amazon: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు అమెజాన్ అదిరిపోయే శుభవార్త అందిస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లు, అద్భుతమైన లుక్స్తో మార్కెట్లోకి విడుదలైన iQOO 15R స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రస్తుతం ఊహించని రేంజ్లో డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హై-ఎండ్ ఫీచర్లతో లభించే ఈ మొబైల్ను సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తున్న టెక్ లవర్స్కు ఇది నిజంగా అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎప్పుడూ లభించని విధంగా ఈ ఫోన్పై భారీ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్లతో పాటు అదనంగా భారీ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ ఉపయోగిస్తే.. ఈ ప్రీమియం ఫోన్ను అత్యంత చౌక ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
రూ.53,990 ఫోన్.. ఇప్పుడు రూ.49,999 లోపే..
సాధారణంగా మార్కెట్లో iQOO 15R స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర (MRP) రూ. 53,990తో అందుబాటులో ఉంది.. కానీ.. అమెజాన్ ప్రత్యేక సేల్లో భాగంగా ఈ ఫోన్పై ఏకంగా రూ.3,991 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది. ఎలాంటి కార్డ్తో పేమెంట్ చేయకుండానే నేరుగా ఈ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఈ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ తర్వాత ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.49,999 లోపు బడ్జెట్కే కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి వస్తోంది. ప్రీమియం విభాగంలో ఇంత మొత్తంలో తగ్గింపు లభించడం చాలా అరుదు..
బ్యాంక్ ఆఫర్లతో మరికొంత ఊరట..
అమెజాన్ కేవలం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తోనే ఆగకుండానే... ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే కస్టమర్స్కి మరింత ఆకర్షించేందుకు ప్రముఖ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లపై అద్భుతమైన ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది. మీరు ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు Amazon Pay ICICI, HDFC Bank, లేదా SBI Bank క్రెడిట్ కార్డ్లను ఉపయోగించి పేమెంట్ చేస్తే, మీకు అదనంగా మరో రూ. 2,000 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ కూడా పొందవచ్చు. దీనివల్ల ఫోన్ ధర మరింత తగ్గి.. సాధారణ ధరలకే తగ్గుతుంది.
ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్.. ఏకంగా రూ.35,900 బోనస్..
ఈ డీల్లోనే అత్యంత కీలకమైన ఆఫర్ ఏంటంటే.. ఎక్స్చేంజ్ బోనస్.. మీ వద్ద ఉన్న పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ చేసేవారికి అదనంగా ఏకంగా రూ. 35,900 వరకు భారీ తగ్గింపును లభిస్తోంది.. మీ పాత ఫోన్ బ్రాండ్, దాని వర్కింగ్ కండిషన్ బాగుంటే గరిష్ట ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. పాత ఫోన్ ఇచ్చి.. కొత్త ఫోన్ తీసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక బంపర్ ఆఫర్.. ఈ రూ.35,900 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ అనేది పూర్తిగా మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసే పాత స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్తో పాటు దాని కండిషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ పాత ఫోన్ స్క్రీన్ పగలకుండా.. ఎలాంటి స్క్రాచెస్ లేకుండా, మంచి వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంటేనే పూర్తిగా బోనస్ పొందవచ్చు.
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