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iQOO 15R: బడ్జెట్ ధరలోనే iQOO 15R ప్రీమియం ఫోన్.. అమెజాన్‌లో ఎగబడుతున్న జనాలు!

Iqoo 15r Price Drop On Amazon: ఎప్పటి నుంచో అత్యంత చీప్‌ ధరకే iQOO 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగిస్తే.. ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.14,099కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 28, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:20 AM IST
iQOO 15R: బడ్జెట్ ధరలోనే iQOO 15R ప్రీమియం ఫోన్.. అమెజాన్‌లో ఎగబడుతున్న జనాలు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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