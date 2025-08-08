iQOO Neo 10R 5G Price: భారత స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లోకి అందరి ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న అద్భుతమైన గేమింగ్ మొబైల్ iQOO Neo 10R 5G రానే వచ్చింది. ఇది శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ తో పాటు జంబో బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా దీనిపై ప్రత్యేకమైన సేల్ ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.
ఎప్పటినుంచో మంచి గేమింగ్ మొబైల్ ను అతి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? iQOO Neo 10R 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ది బెస్ట్ గా భావించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ అమెజాన్లో భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. iQOO Neo 10R 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3) ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి గేమింగ్ చేసే వారికి ఇది చాలా అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా మల్టీ టాస్కింగ్ కు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.78-అంగుళాల 1.5K అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీని స్క్రీన్ 2800 × 1260 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో పాటు వివిధ రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లే ఆప్షన్స్తో విడుదలైంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్ లో50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ లను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6400mAh భారీ బ్యాటరీతో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వచ్చింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
అమెజాన్లో వేస్ వేరియంట్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్తో కూడిన మొబైల్ని కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.35,999 కాగా... 14% ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.30,999 కే పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక ఈ మొబైల్పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ, అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1,500 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే అమెజాన్ ఈ మొబైల్ పై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ ను వినియోగించాలనుకునేవారు ఏదైనా బ్రాండ్ కి సంబంధించిన పాత మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.29,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను డిస్కౌంట్గా చేస్తే స్మార్ట్ ఫోన్ కేవలం రూ.1,999కే పొందవచ్చు.
