iqoo neo 11 Price Features: iQOO స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ నుంచి మరో నియో సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల కానుంది. iQOO నియో 10 సిరీస్ నవంబర్లో చైనా దేశంలో ఆవిష్కరించనున్నారు. ఆ సిరీస్ లోని వేరియంట్స్ ను కూడా అదే నెలలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఆ వేరియంట్స్ ఏంటి? వాటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చైనీస్ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ (DCS) ఇటీవల iQOO నియో 11, నియో 11 ప్రో వేరియంట్స్ కు సంబంధించిన కొన్ని కీలక స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించింది. అయితే రాబోయే iQOO నియో 11 స్మార్ట్ఫోన్ల విడుదల తేదీని టిప్స్టర్ ఇంకా వెల్లడించలేదు.
iQOO నియో 11 సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా)
DCS ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం.. iQOO నియో 11, నియో 11 ప్రో అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ రీడర్తో 6.8-అంగుళాల 2K OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లేల రిఫ్రెష్ రేట్ ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ అవి గరిష్టంగా 120Hz లేదా 144Hz వద్ద ఉండనున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఈ స్క్రీన్ను చైనీస్ డిస్ప్లే తయారీదారు సరఫరా చేస్తుంది.
అదనంగా iQOO నియో 11 సిరీస్లో మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫోన్లు 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో భారీ 7,000 mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీని సామర్థ్యం కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. iQOO నియో 11 సిరీస్ దాని ముందున్న చిప్సెట్ ఫార్ములాను అనుసరిస్తుందని టిప్స్టర్ కూడా గుర్తించింది.
iQOO నియో 11 సిరీస్ SoCలు
iQOO నియో 10 స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందింది. అయితే నియో 10 ప్రో ఆ సమయంలో తాజా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400 SoCని ఉపయోగించింది. ఈసారి iQOO నియో 11 స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ SoCని ఉపయోగిస్తుంది. అయితే నియో 11 ప్రో రాబోయే మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ను ఎంచుకోవచ్చు.
ఇవే కాకుండా రాబోయే మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్ అక్టోబర్లో ప్రారంభం కానుంది. త్వరలో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ 2 SoC కూడా రానుంది. ప్రస్తుతానికి iQOO నియో 11 సిరీస్ గురించి వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.
