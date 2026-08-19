/iQOO Neo 11 Ultra ఫోన్‌ లాంచ్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే..!

Iqoo Neo 11 Ultra Price News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ iQOO మార్కెట్లోకి అద్భుతమై మొబైల్ విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ iQOO Neo11 Ultra మొబైల్ పేరుతో చైనాలో లాంచ్ చేసింది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 9100mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
iQOO నియో11 అల్ట్రా ధర..
ఈ iQOO Neo11 Ultra స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. 12GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర సుమారుగా రూ.48,250, 16GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర సుమారుగా రూ.53,925, మిడిల్ వేరియంట్ 12GB ర్యామ్తో పాటు 512GB స్టోరేజ్ ధర రూ.56,765ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇక చివరి వేరియిట్ ధర 16GB ర్యామ్తో పాటు 512GB స్టోరేజ్ ధర రూ.62,440తో లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు చైనాలో మార్కెట్లోకి లభిస్తోంది.
iQOO నియో11 అల్ట్రా ఫీచర్స్..
ఈ iQOO నియో11 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.83-అంగుళాల 2K+ విజినోక్స్ F2 LTPS AMOLED డిస్ప్లే కలిగి ఉటుంది. అంతేకాకుండా దీని రిజల్యూషన్ 3200×1440 పిక్సెల్స్తో పాటు 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, HDR10+, 144Hz వేరియబుల్ రిఫ్రెష్ రేట్, 2000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింద. అలాగే ఇది 4500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది ఆర్మ్ మాలి-G1 అల్ట్రా MC12 GPUతో కూడిన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500M 3nm చిప్సెట్పై పని చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఒరిజిన్ OS 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పై పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్ 9100mAh బ్యాటరీతో పాటు 100W అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
కెమెరా సెటప్కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ నియో11 అల్ట్రాలో అద్భుతమైన OIS సపోర్ట్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు f/2.2 అపర్చర్తో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం.. 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఈ ఫోన్లో 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. కనెక్టివిటీలో భాగంగా ఇందులో 5G, డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, NFCతో పాటు USB టైప్-సి పోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది..
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