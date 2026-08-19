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iQOO Neo 11 Ultra ఫోన్‌ లాంచ్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే..!

Iqoo Neo 11 Ultra Price: అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న iQOO Neo11 Ultra స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మార్కెట్‌లోకి విడుదలైంది. దీనిని కంపెనీ చైనాలో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 19, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:55 PM IST
iQOO Neo 11 Ultra ఫోన్‌ లాంచ్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే..!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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