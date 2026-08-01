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కళ్లు చెదిరే 3D కర్వ్‌డ్ డిస్‌ప్లే, 50MP కెమెరాతో iQOO Z11 త్వరలోనే లాంచ్!

Iqoo Z11 5g: త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లోకి 3D కర్వ్‌డ్ డిస్‌ప్లేతో iQOO Z11 మోడల్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 01, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:22 PM IST
కళ్లు చెదిరే 3D కర్వ్‌డ్ డిస్‌ప్లే, 50MP కెమెరాతో iQOO Z11 త్వరలోనే లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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