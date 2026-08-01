Iqoo Z11 5g Price: ప్రస్తుతం డిజిటల్ యుగంలో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఒక భాగమైపోయింది. సరికొత్త టెక్నాలజీ కోసం ఎదురుచూసే మన భారతీయులకు వీవో (Vivo) సబ్బ్రాండ్ అయిన ఐకూ (iQOO) ఊహించని శుభవార్తను త్వరలో అందించబోతోంది.. ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త వినూత్న మోడళ్లతో మార్కెట్ను షేక్ చేసే ఐకూ కంపెనీ.. త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి iQOO Z11 మోడల్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ X లో iQOO ఇటీవల విడుదల చేసిన ఒక బైనరీ కోడ్ పోస్ట్ ఇప్పుడు టెక్ వర్గాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ కోడ్ను విశ్లేషించగా.. భారత్కు రాబోతున్నది మరేదో కాదని.. శక్తివంతమైన iQOO Z11 అని స్పష్టమవ్వడంతో ఇప్పుడు అందరూ దీని కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు.
3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లే..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పటికే చైనాలో లాంచై.. విశేష ఆదరణ పొందిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, మన భారతీయ వినియోగదారుల అలవాట్లు, ప్రాధాన్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని అద్భుతమైన మార్పులతో దీనిని రూపొందించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. చైనా వేరియంట్తో పోలిస్తే.. భారతీయ వెర్షన్లో అద్భుతమైన 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లే (3D Curved Display)ను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. చేతిలో పట్టుకోగానే ఇచ్చే రాయల్ లుక్.. కంటెంట్ చూస్తున్నప్పుడు కలిగే విజువల్ అనుభూతి ప్రాణాన్ని లేపి నిలబెట్టేలా ఉందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
పవర్ ప్యాక్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్..
ఇటీవలే లీక్ అయిన కొన్ని వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా MediaTek Dimensity 7500 Turbo ఆక్టాకోర్ చిప్సెట్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు కానీ.. మల్టీటాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎక్కడా హ్యాంగ్ అవ్వకుండా.. అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ను ఇది అందిస్తుంది.
కళ్లు చెదిరే కెమెరా..
చైనా వేరియంట్ ఫీచర్ల వివరాల్లోకి వెళితే... ఇది 6.83 అంగుళాల AMOLED డిస్ల్పేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 16GB వరకు ర్యామ్, 512GB స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. ఫొటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం.. ఇందులో కంపెనీ 50MP OIS ప్రధాన కెమెరాతో పాటు సెల్ఫీల కోసం 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా భారీ బ్యాటరీతో పాటు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
వచ్చే ఆగస్టు నెలలోనే ఈ అద్భుతమైన మొబైల్ భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని.. టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సరసమైన ధరలో ప్రీమియం అనుభూతిని పొందాలని అనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ.. iQOO Z11 స్మార్ట్ఫోన్ ఒక అద్భుతమైన కానుక కాబోతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook