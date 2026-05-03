iQOO: మే 6న iQOO Z11, Z11x గ్లోబల్ లాంచ్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

Iqoo Z11 And Z11x Global Launch On May 6 Telugu News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ iQOO తన లేటెస్ట్ మొబైల్ సిరీస్ iQOO Z11, iQOO Z11x మోడల్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సిరీస్ మొబైల్స్ను మే ఆరవ తేదీన మలేషియాలోని అధికారికంగా లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ మీట్ రేంజ్ ధరలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే గీక్బెంచ్ (Geekbench) బెంచ్మార్క్ ప్లాట్ఫామ్లో కనిపించడంతో ఫీచర్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో లీకయ్యాయి. అయితే, వీటికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
చైనా మార్కెట్లో ఇప్పటికే విడుదలైన Z11 మోడల్ కంటే గ్లోబల్ వెర్షన్ కాస్త భిన్నంగా ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 4 (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4) ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా అద్భుతమైన పనితీరును కలిగి ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే గీక్బెంచ్ టెస్ట్లో ఊహించని స్కోరు సాధించింది..
iQOO Z11 స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది అద్భుతమైన ర్యామ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్తో పాటు గేమింగ్ చేసే వారికి ఇది ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పాటు 12GB ర్యామ్, 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అయితే, ఈ మొబైల్ కంపెనీ మొత్తం రెండు కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన బ్యాక్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది..
iQOO Z11x స్మార్ట్ఫోన్తో పాటు మరో మోడల్ సిల్వర్తో పాటు బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీని వెనక భాగంలోని డిజైన్ స్క్వేర్ కెమెరా మాడ్యూల్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లో అత్యాధునిక ఫీచర్లతో పాటు చాలా ప్రీమియం డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, మే ఆరవ తేదీన జరగబోతున్న గ్లోబల్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో భాగంగా ఈ మోడల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. iQOO కంపెనీ విడుదల చేసే ఈ మొబైల్స్ గత మోడల్స్తో పోలిస్తే చాలా శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో పాటు అద్భుతమైన బ్యాటరీ సెటప్ను ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.. ఇక అతి త్వరలోనే కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కూడా వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి.
