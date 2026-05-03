English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • టెక్నాలజీ
  • iQOO: మే 6న iQOO Z11, Z11x గ్లోబల్ లాంచ్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

iQOO: మే 6న iQOO Z11, Z11x గ్లోబల్ లాంచ్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

Iqoo Z11 And Z11x Global Launch On May 6: మే ఆరవ తేదీన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో iQOO Z11, Z11x మోడల్స్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఒక ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్లో భాగంగా ఈ మోడల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్స్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ లీకయ్యాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 3, 2026, 02:00 PM IST

Trending Photos

DC vs RR Highlights: రాజస్థాన్‌ మరో ఓటమి.. హ్యాట్రిక్‌ పరాభవం నుంచి గట్టెక్కిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌
5
RR vs DC Highlights
DC vs RR Highlights: రాజస్థాన్‌ మరో ఓటమి.. హ్యాట్రిక్‌ పరాభవం నుంచి గట్టెక్కిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌
Kodali Nani: వైఎస్‌ జగన్‌కు భారీ షాక్‌.. బీజేపీలోకి కొడాలి నాని?
7
Kodali Nani
Kodali Nani: వైఎస్‌ జగన్‌కు భారీ షాక్‌.. బీజేపీలోకి కొడాలి నాని?
Ramya Krishnan: మరుసటి రోజు శుభకార్యం పెట్టుకుని.. ముందు రోజు అర్థ రాత్రి వరకు చిందులు వేసిన హీరోయిన్!
6
star heroine dedication
Ramya Krishnan: మరుసటి రోజు శుభకార్యం పెట్టుకుని.. ముందు రోజు అర్థ రాత్రి వరకు చిందులు వేసిన హీరోయిన్!
Political Heroes: ఎన్టీఆర్, పవన్, విజయ్ సహా రాజకీయ పార్టీలు పెట్టిన హీరోలు వీళ్లే..
8
Political Heroes
Political Heroes: ఎన్టీఆర్, పవన్, విజయ్ సహా రాజకీయ పార్టీలు పెట్టిన హీరోలు వీళ్లే..
iQOO: మే 6న iQOO Z11, Z11x గ్లోబల్ లాంచ్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

Iqoo Z11 And Z11x Global Launch On May 6 Telugu News: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ iQOO తన లేటెస్ట్ మొబైల్‌ సిరీస్ iQOO Z11, iQOO Z11x మోడల్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సిరీస్ మొబైల్స్‌ను మే ఆరవ తేదీన మలేషియాలోని అధికారికంగా లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ మీట్ రేంజ్ ధరలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే గీక్‌బెంచ్ (Geekbench) బెంచ్‌మార్క్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కనిపించడంతో ఫీచర్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో లీకయ్యాయి. అయితే, వీటికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

చైనా మార్కెట్‌లో ఇప్పటికే విడుదలైన Z11 మోడల్ కంటే గ్లోబల్ వెర్షన్ కాస్త భిన్నంగా ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 4 (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా అద్భుతమైన పనితీరును కలిగి ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే గీక్‌బెంచ్ టెస్ట్‌లో ఊహించని స్కోరు సాధించింది..

iQOO Z11 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది అద్భుతమైన ర్యామ్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్‌తో పాటు గేమింగ్ చేసే వారికి ఇది ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో పాటు 12GB ర్యామ్‌, 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.  అయితే, ఈ మొబైల్ కంపెనీ మొత్తం రెండు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన బ్యాక్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది..

Also Read:  Spray Fan Offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,099కే AC లాంటి గాలినిచ్చే డబుల్ ఎండెడ్ స్ప్రే ఫ్యాన్!

iQOO Z11x స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు మరో మోడల్ సిల్వర్‌తో పాటు బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీని వెనక భాగంలోని డిజైన్ స్క్వేర్ కెమెరా మాడ్యూల్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్‌లో అత్యాధునిక ఫీచర్లతో పాటు చాలా ప్రీమియం డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, మే ఆరవ తేదీన జరగబోతున్న గ్లోబల్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో భాగంగా ఈ మోడల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. iQOO కంపెనీ విడుదల చేసే ఈ మొబైల్స్ గత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే చాలా శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో పాటు అద్భుతమైన బ్యాటరీ సెటప్‌ను ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.. ఇక అతి త్వరలోనే కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కూడా వెల్లడించే అవకాశాలున్నాయి.

Also Read:  Spray Fan Offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,099కే AC లాంటి గాలినిచ్చే డబుల్ ఎండెడ్ స్ప్రే ఫ్యాన్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Iqoo Z11Iqoo Z11 NewsIqoo Z11xIqoo Z11 PriceIqoo Z11x Price

Trending News