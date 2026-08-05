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Iqoo నుంచి మరో మైండ్ బ్లోయింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్.. iQOO Z11 ఫుల్ డీటైల్స్ లీక్!

భారత మార్కెట్‌లోకి iQOO Z11 స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. అయితే, ఇది MediaTek Dimensity 7500 Turbo ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 05, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:06 PM IST
Iqoo నుంచి మరో మైండ్ బ్లోయింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్.. iQOO Z11 ఫుల్ డీటైల్స్ లీక్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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